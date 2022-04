Evenimentul European Digital Commerce va avea loc pe 5 mai

Evenimentul European Digital Commerce powered by VTEX a devenit unul marcant pentru întreaga industrie de retail din regiune, reunind sute de specialiști, zeci de speakeri și ore întregi de conținut premium. Pe 5 mai, pregătește-te pentru o zi întreagă cu dezbateri incendiare, prezentări hands-on și networking de calitate. Totul, pentru a genera oportunități de business și conținut valoros, exclusiv, pentru tine.

Datorită interesului ridicat al conferințelor anterioare, EDC va acoperi întreaga zi cu panel-uri care analizează eficient diferite verticale ale industriei, dar și key speech-uri cu informații relevante, exclusive. Trei ore suplimentare pentru a afla noi tendințe, noi instrumente utile business-ului tău, și de a interacționa cu cei mai titrați C levels din industrie.

Fashion, electroIT, DIY, FMCG & Grocery, sunt doar câteva dintre segmentele din comerț pe care le vom acoperi pe 5 mai, un eveniment hibrid, la Crowne Plaza Hotel. Pe lângă acestea, evenimentul va reuni și specialiști SEO, PPC, dar și experți în platforme de ecommerce.

Înregistrați-vă GRATUIT și profitați de toate funcționalitățile Ic Events: participanții vor putea vizita zonele de Networking și Expo, vor interacționa cu toți ceilalți participanți și vor schimba cărți de vizită virtuale care vor fi primite prin e-mail.

Practic, va fi o mare oportunitate de a începe noi colaborări, de a găsi parteneri de afaceri și sinergii - totul în doar câteva clickuri.

Odată înregistrat, veți avea acces la toate resursele comunității europene de comerț digital, veți găsi arhiva evenimentului după încheierea acestuia, multiple prezentări și studii de caz și veți avea acces la Networking Area până la finalul zilei de 29 septembrie.

Vă împărtășim și un mic secret: fiecare interacțiune acceptată vă trimite cartea de vizită virtuală a interlocutorului prin e-mail, astfel încât să nu pierdeți niciodată contactul. Înregistrarea este gratuită!

European Digital Commerce powered by VTEX is organized by VTEX Central and Eastern Europe, as the host of the event. VTEX is an AWS Partner with the Amazon Web Services (AWS) Retail Competency. Achievement of the Retail Competency further validates VTEX’s innovative approach to digital commerce retail services and its proven record of global customer success.

Citeste si: Under Armour alege VTEX pentru a-și dezvolta businessul digital....

Sursa foto: VTEX

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: