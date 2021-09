The Heroes of the Retail World: vino să-i cunoști pe 29 septembrie la European Digital Commerce

Scena evenimentului European Digital Commerce, powered by VTEX, îmbracă toamna aceasta tema ”The Heroes of the Retail World”, ce se va concentra pe oamenii din spatele brandurilor, miile de ore de muncă, provocările depășite, uneori cu prețul multor nopți nedormite și eșecurile care s-au transformat în adevărate lecții de business.

European Digital Commerce: The Heroes of the Retail World scoate în față experții din industrie și parcursul lor profesional. Ce au învățat de-a lungul anilor, cum aplică în viața de zi cu zi cunoștințele dobândite, cum eficientizează operațiunile și ce secrete “behind the scenes” pot împărtăși, vor fi doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul European Digital Commerce, ediția de toamnă, la care te poți înscrie AICI.

“În această perioadă plină de schimbări și provocări, este esențial ca oameni vizionari, cu un parcurs profesional dovedit, să împărtășească din strategiile lor. Pornind de la această idee, am organizat conceptul "Heroes of the Retail World", unde îi vom întâlni și vom dezbate alături de lideri ai industriei, într-o ediție specială a European Digital Commerce” - Cristi Movilă(FOTO), Eastern Europe General Manager & EMEA SVP la VTEX.

„Mă bucur că, după multe luni, revenim pe scenă în cadrul unui eveniment dedicat retailului. Trăim o perioadă cu multe schimbări, care ne transformă și companiile, și oamenii, dar care ne-a arătat și că unele lucruri au fost și vor rămâne necesare pentru succesul în retail. Așadar, discuțiile din cadrul evenimentului European Digital Commerce vor aduce multe informații interesante” - Alex Bratu(Foto), Country Manager JYSK România și Bulgaria.

Unii dintre cei mai cunoscuți manageri și fondatori de business-uri din industrie vor urca pe scena evenimentui European Digital Commerce: The Heroes of the Retail World , pentru a împărtăși audienței cum arată drumul către un business de succes și care sunt provocările de care te vei lovi cel mai des.

”Un business de succes este acela în care există o continuă perseverență și apetit către risc. Aceasta va fi una dintre temele pe care voi pune accent la evenimentul European Digital Commerce, dar vom discuta și despre ce înseamnă și implică un ecosistem în business, practic cum construiești fundația, atât de necesară. Totodată, voi discuta despre zona de omnichannel și cum să îmbini online-ul cu offline-ul, dar și cum să scalezi. Ne vedem la European Digital Commerce!” - Daniel Crăciun, CEO Lensa.ro

”Pentru Lăptăria cu caimac, marile provocări sunt la finalul procesului de e-commerce: logistica refrigerată. Dificultatea este cu atât mai mare cu cât produsele proaspete nu pot fi stocate în depozite mai mult de 48 de ore. Avantajul este dat de existența clienților, recurența achiziției, constanta valorii bonului, însă toate celelalte aspecte dau o complexitate fantastică e-com al produselor alimentare. Probabil acesta este și motivul pentru care cota de piață a magazinelor alimentare online e redusă. Mai multe despre acest subiect complex, și altele, povestim la European Digital Commerce, pe 29 septembrie.” - Adrian Cocan, CEO Laptaria Cu Caimac.

O altă atracție a ediției ”The Heroes of the Retail World” va fi panelul ”Stories of Failure”, în care antreprenori și manageri din companii de succes vor vorbi despre greșelile pe care le-au făcut de-a lungul timpului, cum privesc eșecurile angajaților și cum ar trebui să reacționezi când ceva nu merge așa cum ți-ai dori.

Profităm de prezența speakerilor de top din industrie pentru a afla și cum s-au pregătit companiile pe care le reprezintă pentru Black Friday 2021, care sunt așteptările și ce mai poți îmbunătăți în ultimele săptămâni dinaintea evenimentului.

European Digital Commerce ”The Heroes of the Retail World” - lista completă de speakeri:

Cristi Movilă - Eastern Europe General Manager & EMEA SVP VTEX

Dan Ostahie - Founder Altex

Ion Sturza - Fondator Fondul de Investiții Fribourg Capital

Adrian Cocan - Cofondator și General Manager Lăptăria cu Caimac

Florin Filote - Vice President of Sales - Marketplace / Hone-DiY-Auto / Corporate for Romania, Bulgaria & Hungary eMAG.

Alex Bratu - Country Manager România și Bulgaria JYSK

Andrei Paul - Cofondator & CTO Innoship

Mihaela Sima - Ecommerce Manager iStyle

Daniel Crăciun - CEO & Founder Lensa

Laura Sardescu - Cofondator & CMO Neakaisa.ro

Mihai Pătrașcu - CEO Evomag.ro

European Digital Commerce ”The Heroes of the Retail World” - Agenda Evenimentului:

09:00 - 09:30 Registration & Networking

09:30 - 10:45 - Panel: Heroes of Retail

10:45 - 11:00 Break Time - Networking Break

11:00 - 12:00 - Panel: Trying, Failing, Succeeding - Commerce Stories

12:30 - 12:45 - Break Time

12:45 - 13:00 Key Speech Cristi Movilă - Eastern Europe General Manager & EMEA SVP VTEX

13:00 - 14:00 Panel: Ecosystem that Drives the System

14:00 - 18:00 Networking

Participanții care se înregistrează la European Digital Commerce AICI vor avea posibilitatea să interacționeze cu speakerii, fie prin adresarea directă a întrebărilor pe chat sau prin schimbarea cărților de vizită. De asemenea, Virtual IC Events, platforma ce găzduiește acest eveniment, dezvoltată de Internet Corp, oferă acces și la resurse utile tuturor actorilor din industrie în zonele de Learning și Downloads.

Odată înregistrat, veți avea acces la toate resursele comunității europene de comerț digital, veți găsi arhiva evenimentului după încheierea acestuia, multiple prezentări și studii de caz și veți avea acces la Networking Area până la finalul zilei de 29 septembrie.

Sursa foto: European Digital Commerce

