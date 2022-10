Îl cheamă Daniel-Adrian Moise, are 30 de ani, și IT-ul Raiffeisen a reprezentat practic întreaga sa carieră de până acum. Înainte să ajungă Head of Data Services - IT Production în cadrul băncii, Adrian se ocupă cu… ”stricatul calculatorului” cumpărat cu banii obținuți de părinți după vânzarea unei case. Ambițios și realist în legătură cu ceea ce îl înconjoară, Adrian povestește cum poate ajunge un tânăr dintr-un oraș mic de provincie, care a lucrat și ca ospătar, să conducă în prezent unul dintre cele mai importante departamente din IT-ul băncii.

”Cu ghilimelele de rigoare, mereu îmi doresc să fiu «cel mai tânăr din cameră»” – este una dintre frazele pe care Adrian mi le-a spus încă de la începutul discuției. Cu toții îmbătrânim, așa că reticent îi cer să îmi explice mai exact la ce se referă și… ce va face când nu va mai fi cel mai tânăr?

”Schimb camera! Pentru mine «cel mai tânăr om din cameră» vine într-un context. Este o ambiție care până acum am reușit să o mențin: în facultate, am fost cel mai tânăr din conducerea Ligii Studențiilor din Automatică și Calculatoare. Ulterior, am fost am fost cel mai tânăr om din echipa de bază a Raiffeisen Bank – se numea Enterpreise & Data. Când am simțit că nu mai sunt «cel mai tânăr din cameră» am făcut trecerea către coordonarea echipei de administrare a bazelor de date. Acum sunt cel mai tânăr manager pe care Raiffeisen îl are”, spune Adrian Moise.

Începutul în IT: ”Am reinstalat Windows-ul de atât de multe ori încât am memorat key-ul”

Originar din Roșiorii de Vede, Teleorman, Adrian a avut primul calculator în 1999 atunci când era în clasa întâi.

Cel mai bun lucru pe care parinții l-au putut face pentru mine a fost să vândă o casă în 1999 și să îmi cumpere un calculator cu o bună parte din banii obținuți. Adrian Moise

”Aveam un Pentium III, cu procesor de 550Mhz, 128 MB RAM și 16 GB HDD. În fiecare zi am stricat calculatorul acela. Inițial chemam pe cineva, de unde îl cumpărasem, să îmi reinstaleze Windows-ul. La un moment dat am învățat să fac și eu asta. Am ajuns să reinstalez Windows-ul de atât de multe ori încât învățasem key-ul pe dinafară. Îl știu și acum”, spune Adrian Moise.

Au urmat cursurile din cadrul Colegiului Național Anastasescu, acolo unde ”dexteritatea cu calculatorul” dobândită în copilărie a avut atât efecte pozitive, dar și negative.

Citeste si: Românii de la mindit.io vor să angajeze 100 de IT-iști. Care sunt...

”În clasa a 10-a am spart toate parolele de administrator ale calculatoarelor și am instalat Counter Strike pe ele. De ce? Pentru că aveam minte de copil și... voiam să mă dau mare. În capul meu nu făcusem ceva foarte grav”.

De această părere nu a fost însă și directoarea liceului, care, sub amenințarea exmatriculării, l-a covins să participe la concursul de Tehnologie a Informației și a Comunicațiilor (TIC). ”Am ajuns la faza națională și am evitat exmatricularea. A fost unul dintre primele contacte mai serioase cu IT-ul... dacă pot spune asta. Al doilea a fost în clasa a 12-a, când la noi în liceu a venit o delegație de la Liga Studențiilor din Automatică și Calculatoare (LSAC) care să ne arate cât de «tare» este la Electronică și Telecomunicații”.

Iar delegația l-a convins pe Adrian, care câteva luni mai târziu era deja pe băncile facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii București. Mai mult decât atât, Adrian a ocupat și funcția de vicepreședinte în Liga Studenților care nu cu mult timp în urmă îl ”recrutase”.

Citeste si: Noul iPhone ar putea chema Poliția și Salvarea dacă te dai în...

”O facultate nu este bună pentru că este prestigioasă sau pentru că se predă serios. Este bună pentru că oamenii din jurul tău sunt buni”

Facultatea de Automatică și Calculatoare nu este una tocmai ușoară, iar Adrian recunoaște că și în ziua de astăzi apreciază candidații pentru un job în IT-ul Raiffeisen care au terminat Politehnica sau o facultate de stat.

”Uneori exigența profesorilor era dusă la extrem. De exemplu, la un moment dat am lipsit la predarea notei, adică luasem 7 pentru lucrarea mea, dar mi s-a scăzut nota la 5 pentru că nu fusesem prezent la prezentarea notei deoarece lucram în acea zi. Așadar nu doar că nu am fost încurajat pentru faptul că lucram și făceam o facultate în același timp, ba chiar am fost mustrat pentru că îmi «permiteam» să lipsesc de la momentul prezentării notelor”, își aduce aminte el.

Citeste si: Va trebui să plătești pentru WhatsApp dacă vrei aceste funcții

Cine a trecut și a rezistat la «chinurile» din Politehnică, poate rezista fără prea mari probleme presiunii unui job în producția IT. Adrian Moise

Actualul manager din cadrul Raiffeisen consideră că prestigiul unei facultăți nu spune totul despre cât de folositoare este aceasta în realitate pentru studenți. În schimb, mult mai importantă este calitatea colegilor, care te vor forța să te ridici la nivelul lor în cele din urmă.

”Când țintești o facultate de top, unul dintre cele mai importante lucruri nu e că se spune că acolo se predă serios, ci că toți oamenii din jurul tău sunt foarte buni. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din prezent este un coleg de facultate cu care nu m-am suportat câteva luni de zile doar pentru faptul că ne luptam pentru un teoretic podium: Mihail Vlad – actual CEO al companiei Softia”, povestește Adrian.

Citeste si: Italia este în avangarda tehnologiei, de secole

”90% din formarea mea tehnică a fost făcută la Raiffeisen. La facultate am învățat să construiesc calculatoare, nu să programez”

Adrian a învățat în facultate ”IT ingineresc”: automatizări industriale, robotică – domenii care din păcate reprezintă o nișă foarte prost plătită și aproape inexistentă în România. Subliniază însă că și înainte de jobul la Raiffeisen nu și-a dorit să plece din țară.

Nu vreau să plec din țară. Vreau să dovedesc că un om se poate realiza și în România… plus că îmi place prea mult ciorba de burtă. Adrian Moise

Tânărul este una dintre poveștile de succes ale academiei interne Raiffeisen de IT Trainee și printre primii care și-au pornit cariera în bancă prin intermediul acesteia. Lansat în anul 2012, programul Raiffeisen oferă participanților ocazia să intre în contact direct cu tehnologii și produse IT, oferite de furnizori precum IBM, Oracle, HP și MS. Programul se adresează în principal studenților în ultimul an, masteranzi sau absolvenți ai unei facultăți cu profil informatic.

Citeste si: ElectroPutere Parc devine cel mai mare hub de inovație și...

”Primul meu job real a fost la Raiffeisen, iar 90% din formarea mea tehnică a fost în cadrul băncii. Acum sunt Head of Data Services – coordonez echipa de servicii de date din producție”, menționează Adrian.

Îmi explică apoi că procesul de producție în IT-ul unei bănci este similar producției în masă a unei fabrici: produsul pornește din zona de dezvoltare-design, merge la testare, apoi ajunge în producție unde este preluat acel “livrabil” și pus să ruleze pe sistemele de producție astfel încât produsul final să fie trimis către businessul Raiffeisen sau către alte entități de unde a pornit solicitarea, de exemplu, rapoarte pentru ANAF sau BNR.

“Pentru mine, o zi normală la job este o zi în care am multe întâlniri în care discut planuri și strategii. Discutăm arhitectură, facem post-analiza incidentelor, apoi urmează întâlniri recurente. Am calendarul plin. În fiecare zi am cel puțin o întâlnire recurentă în care discut strategia pe zona de administrare a bazelor de date sau strategia pe zona de raportate sau data science”, spune Adrian Moise.

IT-istul spune că în ciuda job-ului care presupune mai degrabă îndatoriri de manager, preferă să țină aproape de partea tehnică și adesea simte nevoia să intre ”în acele ecrane negre cu scris alb”.

Sunt un om care nu se poate desprinde de partea tehnică. Înțelegând partea tehnică, știu când o cerință care vine din amonte, din top management, este plauzibilă sau nu. Așadar știu să discut acea cerință înainte de a ajunge la colegii mei. Țin cu dinții să rămân un manager tehnic. Adrian Moise

El subliniază că cel mai important proiect la care a lucrat în Raiffeisen nu are un nume, fiind vorba mai degrabă de crearea echipei din zona de producție.

”Cea mai mare realizare este echipa pe care o avem acum; am convins oamenii (n.red. din Raiffeisen) că zona de date nu mai trebuie să fie o sub-echipă dintr-o echipă. Sunt foarte mândru de echipa pe care am construit-o: de la 5 testeri câți aveam în trecut, am ajuns la 25. De la 30 de dezvoltatori, am ajuns la circa 60. Nu mi s-a datorat doar mie, dar simt că am avut o contribuție în crearea acestei echipe”, spune Adrian.

Managerul consideră că în domeniul IT nu mai poți ține în prezent oamenii doar cu promisiuni de bani și bonusuri. ”Bani sunt la toate firmele, angajații sunt foarte căutați. Dacă nu reușești să le dai un confort legat de job, să îi faci să își dorească să vină să își facă job-ul, atunci vor fi nemulțumiți și vor pleca. Eu vin zilnic la birou dar nu oblig pe nimeni să facă asta. Singurul lucru obligatoriu în echipa mea este ieșirea la bere. Poți lipsi doar dacă ai o scutire medicală”, glumește el.

Adrian adaugă faptul că dezvoltarea profesională este un alt lucru la care mulți angajați din IT țin foarte mult, iar din acest motiv își susține colegii care sunt interesați de alte departamente din cadrul Raiffeisen.

”Le explic oamenilor din echipă că dacă simt că trebuie să facă altceva, în altă echipă, să îmi spună și vom face un plan care să îi ducă în direcția pe care și-o doresc. Am avut în echipă doi oameni foarte importanți, dar ale căror aspirații erau către zona de dezvoltare. Când noi vorbim acum, amândoi au primit oportunitatea și îndrumarea necesară pentru a ajunge la dezvoltare. Eu i-am pierdut din echipă, dar pentru mine personal a fost foarte important că am putut face asta. Dacă îi țineam forțat în echipa mea, mă alegeam cu oameni care nu mai erau motivați”, își explică el decizia.

Din birou - în fața calculatorului, la vinuri și alergat cu CEO-ul Raiffeisen

Dincolo de job, hobby-urile lui Adrian Moise se concentrează pe vinuri, drumeții la munte, sport și uneori jocuri.

”Pasiunea pentru vinuri a început tot de la job... când m-am angajat aveam colegi care vorbeau des despre asta și încetul cu încetul am devenit și eu foarte interesant. Acum câteva luni am obținut chiar licența de somelier”, povestește el.

Adrian a participat și la Bucharest Marathon, eveniment susținut timp de mai mulți ani de Raiffeisen Bank. Aici a avut ocazia și să alerge alături de Steven Van Groningen, cel care timp de 20 de ani a fost CEO al Raiffeisen Bank România și care este cunoscut ca fiind un puternic susținător al sportului.

”Alergăm la cursa de 21 de km alături de alți colegi, când la un moment dat l-am văzut pe Steven, care terminase deja semimaratonul și se întorsese pe bicicletă după noi ca să ne încurajeze. A vorbit cu noi și ne-a încurajat până la final. A fost un moment de care ai mai rar parte într-o multinațională”.

Steven Van Groningen s-a retras de la conducerea Raiffeisen Bank România la începutul acestui an, după o lungă carieră în care a devenit cel mai longeviv șef de bancă locală și totodată unul dintre cei mai respectați bancheri din România. Zdenek Romanek este în prezent noul CEO al băncii.

Citiți și un interviu cu Steven Van Groningen la finalul mandatului.

”În ultima lui zi la birou, a vizitat fiecare etaj din clădire și a dat mâna cu toți oamenii care erau acolo, după care ne-a trimis un mail super emoționant. A fost un om foarte apropiat de colegii din Raiffeisen și apreciat de toată lumea”, concluzionează Adrian Moise.

Adrian Moise este unul dintre colegii care formează departamentul de IT al Raiffeisen Bank, locul unde soluțiile digitale sunt analizate și construite. Provocările industriei bancare sunt zilnic adresate folosind cele mai noi tehnologii cu singurul scop de a crea produsul digital care să servească nevoilor clienților Raiffeisen Bank. Află mai multe despre proiectele IT ale băncii AICI.

Sursa foto: Adrian Moise

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: