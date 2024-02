Investițiile în fondurile de obligațiuni și în titlurile de stat, realizate anul acesta, au șanse mari să se dovedească a fi unele dintre cele mai bune alegeri pentru românii care vor să obțină câștiguri peste depozitele bancare, dar în condiții de risc redus, consideră Adrian Negru (foto), CEO al Raiffeisen Asset Management, divizia de fonduri de investiții a Raiffeisen Bank.

Asta pentru că 2024 va fi, cel mai probabil, un an în care dobânzile practicate de bănci vor scădea poate chiar mai rapid decât anul trecut. Cel mai important semnal în acest sens este asteptat de la Banca Națională a României (BNR), care ar putea anunța o primă tăiere a dobânzii cheie chiar în luna mai, potrivit estimărilor economiștilor.

”Anul acesta este așteptată o tăiere a dobânzii de politică monetară atât în cazul BNR, cât și în cazul Băncii Centrale Europene și a Rezervei Federale americane. Ciclul de relaxare monetară va începe, dar nu cred că ritmul va fi atât de accelerat pe cât lumea se așteaptă, cu multe tăieri consecutive de dobândă. Mă aștept ca reducerea dobânzii cheie să fie graduală”, a declarat Adrian Negru.

Șeful fondurilor Raiffeisen spune câ în aceste condiții anul 2024 are toate premisele pentru a deveni unul foarte bun pentru cei care își țin banii în titluri de stat sau fonduri de obligațiuni.

”Cel mai bun moment în care să ai o investiție în titluri de stat sau fonduri de obligațiuni este atunci când ratele de dobândă scad. Asta pentru că investitorul va vedea marcări pozitive în portofoliul său cînd dobânzile scad. Într-un mediu cu dobânzi în scădere, precum cel din prezent, cred că 2024 va fi un an bun pe piața de instrumente financiare cu venit fix”, menționează Adrian Negru.

De ce scăderea dobânzilor este o veste bună pentru cei care investesc în fondurile de obligațiuni?

Fondurile de obligațiuni investesc covârșitor în titluri de stat și obligațiuni emisie de companii private (corporative). De exemplu, Raiffeisen RON Plus, un fond de investiții care administrează o avere totală de 964 mil. lei, are peste 61% din acești bani investiți în titluri de stat și 26,2% în obligațiuni corporative.

Obligațiunile și titlurile de stat au o relație inversă față de ratele dobânzilor. Mai exact, atunci când ratele dobânzilor cresc, prețurile obligațiunilor scad, iar atunci când ratele dobânzilor scad, prețurile obligațiunilor cresc.

Acest lucru se întâmplă pentru că prețul unei obligațiuni reflectă valoarea venitului pe care aceasta îl oferă prin plata cuponului (a dobânzii). Dacă dobânzile sunt predominant în scădere, obligațiunile și titlurile de stat mai vechi, care oferă rate ale dobânzii mai mari, devin mai valoroase. Fondul de obligatiuni care deține aceste obligațiuni poate primi un preț mai bun (o primă) pentru a le vinde pe piața secundară.

De cealaltă parte, dacă ratele dobânzilor sunt în creștere, obligațiunile mai vechi devin mai puțin valoroase, deoarece plățile cupoanelor lor sunt acum mai mici decât cele ale noilor obligațiuni oferite pe piață. Prețul acestor obligațiuni mai vechi scade, iar acestea sunt descrise ca fiind tranzacționate cu discount.

Ce se întâmplă în prezent cu dobânzile la depozite, titluri de stat și cu randamentele la fondurile de obligațiuni?

Cea mai recentă ofertă de titluri de stat pentru populație făcută de Ministerul Finanțelor a evidențiat trendul de scădere a dobânzilor.

Mai exact, Finanțele au scos la vânzare titluri în lei cu dobânzi de 6% (maturitate de un an) și titluri în euro cu dobânzi de 4% (maturitate de un an). La începutul anului trecut, dobânzile pentru titlurile de stat în lei erau de 7,2% (maturitate de un an) și de 3,7% pentru cele în euro (maturitate de un an).

În privința dobânzilor la depozitele în lei, cele mai bune dobânzi oferite de bănci în prezent sunt de aproximativ 7%, comparativ cu 8-9% dobânzile de acum un an. Dobânzile bancare sunt impozitate cu 10%, în vreme ce câștigurile din titlurile de stat sunt neimpozabile.

Nu în ultimul rând, cele mai performante fonduri de obligațiuni au adus investitorilor câștiguri de 13-15% în ultimele 12 luni.

