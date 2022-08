Ce să alegi între iPhone 11 și 12?

Telefoanele din generația iPhone 12 au primit evaluări excelente de la experții în tehnologie.

Așa că, dacă te gândești să faci un upgrade de la iPhone 11 sau dacă pur și simplu îți dorești un telefon performant și nu știi ce să alegi dintre cele două modele de la Apple, ai ajuns în locul potrivit. Ți-am pregătit în rândurile ce urmează o analiză în oglindă a celor două smartphone-uri, pentru ca tu să faci alegerea potrivită. Iată care sunt diferențele între iPhone 11 și iPhone 12.

iPhone 11 vs iPhone 12 - display și design

În generația iPhone 12 întâlnim patru modele de telefoane. iPhone 12 mini are un display de 5,4 inch, iPhone 12 vine cu un ecran de 6,1 inch, la fel ca modelul iPhone 12 Pro, în vreme ce display-ul lui iPhone 12 Pro Max măsoară 6,7 inch.

Pe de altă parte, iPhone 11 vine în doar trei variante, și anume iPhone 11 (cu display de 6,1 inch), iPhone 11 Pro (5,8 inch) și iPhone 11 Pro Max (6,5 inch).

Ambele generații de telefoane sunt atestate IP68, adică sunt rezistente la contactul cu apa și praful, nu au mufă jack pentru căști și pot fi încărcate wireless. Totuși, iPhone 12 se diferențiază de iPhone 11 printr-un ecran OLED, spre deosebire de cel LCD cu care vine echipat iPhone 11, mult mai durabil. Atât display-ul unui iPhone 11, cât și cel al unui iPhone 12, se reîmprospătează la 60 de cadre pe secundă.

Dacă pentru tine culoarea carcasei reprezintă un criteriu important atunci când îți cumperi un telefon, e bine să știi că iPhone 12 are cinci opțiuni în acest sens (albastru, verde, roșu, alb și negru), iar iPhone 11 oferă șase variante (negru, alb, violet, verde, galben și roșu).

iPhone 11 vs iPhone 12 - camere

În vreme ce camerele montate pe modelele iPhone 12 și iPhone 12 mini sunt identice cu cele pe care le întâlnim pe modelul de bază iPhone 11 (două obiective a câte 12MP fiecare), în cazul iPhone 12 Pro și Pro Max observăm câteva îmbunătățiri de care s-ar putea să fii tentat. Concret, aceste două modele beneficiază de upgrade-uri importante, cum ar fi o a patra cameră telephoto care va surprinde mult mai clar detalii aflate la depărtare de obiectiv. Pozele făcute într-o lumină slabă cu un iPhone 12 vor fi mult mai bine definite, iar modul HDR, care asigură fotografii impecabile într-o lumină puternică, te va încânta.

iPhone 11 vs iPhone 12 - baterie și procesor

iPhone 11 are un procesor Apple A13 Bionic, în timp ce iPhone 12 folosește un procesor Apple A14 Bionic pentru a-și atinge potențialul maxim. Totuși, ambele generații de telefoane Apple sunt compatibile cu sistemul de operare iOS 15.2.

iPhone 11 are o baterie de 3110 mAh, iar iPhone 12 și 12 Pro folosesc un acumulator de 2815 mAh. Așa cum era de așteptat, modelul iPhone 12 mini folosește o baterie ceva mai mică, de 2227 mAh, dar asta și pentru că are nevoie de ceva mai puțină energie de-a lungul zilei, dat fiind faptul că are un ecran mai mic.

Dacă îți dorești, totuși, un telefon mai rezistent din punct de vedere al bateriei, te-ai putea orienta către un iPhone 11 Pro (3046 mAh), un iPhone 12 Pro Max (3687 mAh) sau mai performantul iPhone 11 Pro Max (3969 mAh).

În plus, față de specificațiile pe care le-am analizat în oglindă mai sus, poate ar mai trebui să știi și că, dintre cele două generații de telefoane Apple, doar iPhone 12 oferă conectivitate 5G.

Chiar dacă „câștigătorul” în cazul acestei comparații este iPhone 12, e posibil să ți se pară mai avantajoasă investiția într-un iPhone 11, mai ales dacă preferi să plătești mai puțin pentru viitorul tău telefon.

sursa foto flip.ro

