Microsoft a prezentat un simulator de voce care folosește inteligența artificială și este capabil să îți imite vocea după ce o ascultă timp de numai trei secunde.

În procesul de dezvoltare a soluției au fost folosite 60.000 de ore de conversații în limba engleză, susținute de 7.000 de persoane, în așa fel încât soluția să fie capabilă să ofere o calitate ridicată a felului în care reproduce vocea participanților.

Odată ce soluția care folosește inteligența artificială aude vocea unei persoane este capabilă să o reproducă în așa fel încât poate spune orice folosind vocea persoanei respective, fiind capabilă chiar și de copierea tonului pe care persoana respectivă îl are sau zgomotul de fundal, conform Independent.co.uk.



Utilitatea acestei soluții poate fi regăsită în exemple precum folosirea unei voci în cadrul unei cărți audio sau a unui voice over aplicat într-un videoclip. Având în vedere riscul de a fi folosită pentru răspândirea de fake news, așa cum am mai observat exemple odată cu popularizarea fenomenului deepfake, în care erau răspândite filmări cu discursuri susținute de celebrități sau politicieni, dar care în realitate era doar un conținut falsificat cu ajutorul inteligenței artificiale, soluția nu este deocamdată disponibilă publicului larg.

Pentru a reduce riscurile folosirii unei astfel de soluții în scopuri negative, Microsoft a precizat că dezvoltă mecanisme care să permită recunoașterea conținutului realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Folosirea inteligenței artificiale în dezvoltarea produselor capătă din ce în ce mai multă popularitate, un alt exemplu recent fiind și chatbot-ul ChatGPT, care le răspunde utilizatorilor la diverse întrebări într-un mod destul de complex comparativ cu soluțiile dezvoltate anterior. Chiar Microsoft a dat de înțeles că ar urma să își actualizeze motorul de căutare Bing pentru a include inteligența artificială oferită de chatbot-ul ChatGPT, permițându-i să răspundă la întrebările de căutare cu propoziții complete, în loc să ofere o listă de link-uri, relatează portalul Search Engine Journal.

