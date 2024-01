Lucian Popovici este noul Director of Applications al Cegeka România. Divizia, care deservește atât piața locală, cât și clienți internaționali are 250 de angajați, iar obiectivul în următorii doi ani este să-și dubleze echipa și să ajungă la un număr de 500 de angajați.

Cu peste 20 de ani de experiență în industria IT, Lucian a avut un rol în înființarea Deloitte Digital Romania, unde a fost Director of Engineering timp de șase ani. În timpul mandatului său, Lucian a reușit să extindă echipa, ajungând la peste 700 de ingineri IT în mai multe locații din România, pe diverse industrii și tehnologii. La Cegeka România, Lucian va prelua rolul de la Ovidiu Pinghioiu, actualul Country Director al Cegeka România, și va fi responsabil de creșterea și managementul portofoliului Cegeka.



Privind în perspectivă, noul Director al diviziei Applications preconizează o creștere dinamică pentru acest departament, și se angajează să rămână în fruntea tendințelor din industrie, oferind soluții de top pentru clienții Cegeka.



În prezent, divizia Applications deservește un număr de peste 30 clienți, dintre care în proporție de 90% - companii care activează în piața locală, din industrii diverse, precum banking, retail, telecom, insurance, IT, logistics etc. Divizia deservește și clienți internaționali din piețe europene si americane. Printre clienții din portofoliu se numără NN, ING, Orange, FAN Courier, Carrefour, Vodafone.



Cegeka este prezentă pe piața din România începând din 2012 și are aproximativ 900 de angajați care oferă servicii de dezvoltare de aplicații end-to-end, extindere echipă IT, servicii cloud, infrastructură IT, date și servicii de automatizare, cum ar fi Inteligența Artificială/Machine Learning, Business Intelligence, RPA, IoT și DevOps.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: