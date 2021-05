Cegeka România și-a majorat cifra de afaceri cu 15% în 2020

2020 a fost un an de continuă creștere și inovație pentru Cegeka, furnizor important de soluții IT&C cu sediul central în Belgia, atât la nivel de grup, cât și la nivel local. Cegeka România a încheiat anul cu o cifră de afaceri în valoare de aproximativ 33.2 milioane de euro, cu 15.6% mai mare decât în 2019. Compania a depășit pragul de 600 de angajați în plan local, fiind recunoscută în top 10 angajatori IT din România. Și grupul european Cegeka este în creștere pentru al 17-lea an consecutiv, compania închizând anul financiar 2020 cu o cifră de afaceri consolidată de 640 de milioane de euro, în creștere cu 14% față de 2019.