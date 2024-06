eMag Genius, promoție aniversară: Vouchere de 160 lei pentru clienți

Genius, serviciul cu livrare gratuită și oferte exclusive eMAG, aniversează patru ani de la lansare, iar cu această ocazie vine cu o ofertă disponibilă în toate cele patru aplicații unde este prezent: eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful.

Cu această ocazie cei care încheie pentru prima dată un abonament sau îl prelungesc pe cel existent cu încă 12 luni primesc 160 de lei în patru vouchere a câte 40 de lei și astfel beneficiază de livrare gratuită timp de un an de zile.

În acest fel, clienții primesc mai mult decât plătesc pentru un abonament pe un an de zile, adică 99 de lei. Oferta aniversară valabilă în perioada 19-22 iunie include de asemenea reduceri de până la 40% în Genius Deals în cele patru aplicații, adică la zeci de mii de produse la prețuri exclusive, marcate special în toate cele patru aplicații.

„După patru ani de la lansare, Genius este un serviciu complet, care a crescut și s-a dezvoltat în strânsă legătură cu clienții și cu etapele pe care ei le-au parcurs în tot acest timp. Fie că vorbim despre echipamentul pe care vrei să îl îmbraci pentru a susține echipa preferată sau o comandă de pizza la meciul cu prietenii sau fructe și legume proaspete de sezon, Genius poate să adreseze orice nevoi. Răsplătim astăzi fidelitatea clienților noștri cu o ofertă aniversară specială constând în 160 de lei în vouchere pentru un abonament anual de 99 de lei plătit și cu reduceri de până la 40% în patru aplicații”, a spus Andrei Șercanean, VP ecommerce services eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Cei care doresc să încerce serviciul fără a beneficia de promoția aniversară îl pot testa gratuit timp de trei luni sau preț de zece comenzi.

Ce este Genius?

Lansat în iunie 2020 în România, Genius a crescut de la an la an, iar dacă la început era disponibil doar pentru clienții eMAG, astăzi poate fi folosit în patru aplicații de shopping- eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful. De asemenea, Genius acoperă în prezent 750 de localități din România și începând din luna aprilie s-a extins în Bulgaria, iar din mai a devenit disponibil și în Ungaria, în eMAG și Fashion Days. Numărul ofertelor a crescut și el de la un an la altul, pe măsură ce și sellerii din Marketplace au continuat să înscrie produse în program, astfel că în prezent a ajuns la peste 15 milioane.

Genius are peste 780.000 utilizatori în România, 100.000 în Bulgaria și la 50.000 în Ungaria. Clienții Genius activi în cele patru platforme au economisit anul trecut, în medie, 1.178 de lei.

În ultimul an, patru din cinci comenzi au beneficiat de livrare a doua zi. Livrarea a doua zi și extinderea în România și în celelalte țări în care eMAG este prezent a fost posibilă și datorită extinderii rețelei de puncte de livrare easybox, în număr de peste 5.000 în toată regiunea Europei de Sud-Est.

În toți ce patru ani, prețul abonamentului Genius a rămas neschimbat la 99 de lei pe an, chiar dacă inflația a crescut. Pentru a afla mai multe despre Genius și oferta aniversară, vă rugăm accesați

