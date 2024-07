"Estimăm în prezent că actualizarea CrowdStrike a afectat 8,5 milioane de aparate cu Windows, sau mai puţin de 1% din toate dispozitivele Windows", susţine Microsoft într-o postare pe blogul acestei societăţi, preliuată de Agerpres.ro.

Read an update on what we’ve done to help Microsoft customers recover from the recent CrowdStrike outage. Learn about our actions from the start of the incident and our collaboration with customers, cloud providers and others in the tech community. https://t.co/7lS3zl32ww— Microsoft News and Stories (@MSFTnews) July 20, 2024