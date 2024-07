Elon Musk râde de Microsoft și haosul creat de căderea sistemelor sale

Miliardarul a postat un emoji care râde ca răspuns la un meme distribuit pe X, amuzându-se de întreruperea sistemelor de la Microsoft. Explicația memei spune: „Totul este picat, dar această aplicație încă funcționează”.

Companii aeriene, bănci, comercianți și furnizori de servicii medicale se confruntă cu perturbări pe scară largă după ce Microsoft a raportat probleme cu serviciile sale online, legate de o problemă ce se speculează că a fi pricinuită de firma de securitate cibernetică CrowdStrike.

Problema i-a lăsat pe unii utilizatori Windows în imposibilitatea de a-și accesa sistemele și, în schimb, pe monitoarele lor a apărut un „ecran albastru al morții”.

Într-o altă postare pe platforma X, Musk a citat și o postare anterioară pe care a publicat-o în 2021: „Macrohard >> Microsoft”.

James Bore, expert în securitate cibernetică și director general al Bores Group, a declarat pentru Business Insider că întreruperile par să fi fost cauzate de un instrument numit Falcon de la firma de securitate cibernetică CrowdStrike.

Bore a spus că problema nu poate fi rezolvată automat, necesitând o repornire manuală.

CEO-ul CrowdStrike, George Kurtz, a declarat într-o postare pe X că firma de securitate cibernetică „colaborează activ cu clienții care sunt afectați de un defect găsit într-o actualizare de conținut pentru gazdele Windows”.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…