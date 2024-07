Din cauza problemelor cauzate de căderea sistemelor IT la nivel global, Wizz Air roagă clienții să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zborurile programate astăzi, 19 iulie.

Sunt așteptate potențiale perturbări din cauza întreruperii continue a sistemului IT global al unei terțe părți, anunță Wizz Air.

„Astăzi, la fel ca toate companiile aeriene, Wizz Air se confruntă cu dificultăți tehnice extreme cauzate de întreruperea sistemelor IT globale ale unei terțe părți. Clienții Wizz Air se pot confrunta cu perturbări în întreaga rețea, serviciile de pe website și aplicațiile mobile fiind temporar indisponibile”, precizează Wizz Air, una dintre multele companii care au probleme la nivel global din cauza căderii sistemelor IT.



Citește AICI un LIVE TEXT cu probleme cauzate de căderea sistemelor IT.

Următoarele servicii online nu sunt disponibile în prezent:

Website-ul și aplicația mobilă Wizz Air;

Sistemul de rezervare;

Sistemul de check-in online și afișarea cărții de îmbarcare;

Centrele de contact – rezervări noi și modificări ale celor existente.

„În timpul întreruperii serviciilor, este oferit check-inul gratuit la aeroport. Prin urmare, sfătuim pasagerii să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora de plecare programată pentru a avea suficient timp pentru check-in, controlul de securitate și eventuale proceduri de sănătate sau de siguranță specifice fiecărui aeroport”, precizează reprezentanții Wizz Air.



Compania Națională de Aeroporturi București a anunțat wall-street.ro că sunt 4 zboruri afectate de căderea sistemelor IT care cauzează probleme la nivel global:

Wizz 3125 catre Abu Dhabi (intarziere estimata o ora)

Wizz Air catre Bologna (intarziere 48 min).

Wizz air 3021 catre Tenerife (intarziere o ora si 10 min estimata)

Wizz air 3099 catre Memmingen (estimare intarziere 45 min)

Sursa foto: Shutterstock.com

