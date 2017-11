Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, este asteptat astazi la Barcelona, pentru prima oara de cand Catalonia a fost pusa sub tutela Madridului si a doua zi dupa o masiva manifestatie separatista, transmite AFP.

El ar urma sa soseasca la ora locala 11,00 (10,00 GMT), la putin peste doua saptamani de la suspendarea de facto a autonomiei regionale imediat dupa votarea in parlamentul catalan a unei declaratii de independenta, potrivit Agerpres. Rajoy va participa la prezentarea oficiala a candidatului partidului sau pentru alegerile regionale din 21 decembrie, convocate dupa destituirea guvernului separatist al lui Carles Puigdemont si dizolvarea parlamentului, pentru "restabilirea ordinii constitutionale".

El spera sa castige voturi in tabara alegatorilor care au fost mai putin mobilizati pana acum si care doresc ramanerea regiunii in Spania. Insotit de ministrul apararii, Maria-Dolores de Cospedal, premierul spaniol va participa doar la un miting de prezentare a candidatului formatiunii sale, Xavier Garcia-Albiol.

Politia municipala din Barcelona a evaluat sambata la 750.000 numarul participantilor la o mare manifestatie in acest oras pentru a cere punerea in libertate a zece lideri separatisti plasati in detentie provizorie. Manifestatia, care a durat aproximativ doua ore, a avut drept slogan: "libertate pentru prizonierii politici !"

Sursa foto: Dino Geromella / Shutterstock