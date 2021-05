Avionul Ryanair deturnat la Minsk: se cer sancțiuni severe, cum a reacționat NATO și UE

Roman Protasevici, 26 de ani, a fost reţinut pe aeroportul din Minsk după ce a coborât din avionul care provenea de la Atena şi avea ca destinaţie Vilnius, capitala Lituaniei, a explicat Nexta pe reţelele de socializare, conform Agerpres.ro.

Conform acestei surse, avionul a fost deviat de pe traiectoria sa în urma unei "alerte cu bombă". Serviciul de presă al preşedinţiei belaruse a precizat pentru Telegram că un avion de vânătoare MiG-29 a fost trimis de armată pentru a intercepta această aeronavă.

În noiembrie anul trecut, serviciile de securitate belaruse (KGB) l-au plasat pe Protasevici pe lista "persoanelor implicate în activităţi teroriste".

Tânărul este un fost colaborator al Nexta, o instituţie media care a jucat un rol de prim-plan în marele val de contestare faţă de realegerea în 2020 a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994.

Arestarea a fost condamnată imediat de opozanta Svetlana Tihanovskaia, aflată în exil în Lituania. Ea a scris pe Twitter că regimul "a forţat" aterizarea avionului lui Roman Protasevici care, în opinia sa, "riscă pedeapsa cu moartea în Belarus".

La rândul său, preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a spus că arestarea opozantului belarus la Minsk, după deturnarea avionului care îl ducea la Vilnius, este un "act abject".

"Un eveniment fără precedent! Un avion civil de pasageri care zbura spre Vilnius a fost constrâns să aterizeze la Minsk", a scris pe Twitter şeful statului lituanian.

Opozantul Roman Protasevici "a fost arestat, regimul (de la Minsk) fiind în spatele acestui act abject", a adăugat Nauseda.

"Cer eliberarea de urgenţă a lui Roman Protasevici", a mai transmis el, făcând apel la NATO şi UE, din care face parte şi Lituania, "să reacţioneze imediat la ameninţarea reprezentată de regimul belarus la adresa aviaţiei civile internaţionale", conform unui comunicat separat difuzat de biroul său de presă.

"Voi vorbi despre asta la summitul UE de la Bruxelles" de săptămâna viitoare, a adăugat el.

Lituania i-a acordat statut de refugiat lui Roman Protasevici, fost colaborator al Nexta.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis că deturnarea de către Belarus a unui avion de linie forţat să aterizeze la Minsk şi arestarea unui opozant aflat la bordul aeronavei reprezintă "un incident grav şi periculos" şi a cerut "o anchetă internaţională", relatează France Presse.

"Este un incident grav şi periculos, care necesită o anchetă internaţională. Belarusul trebuie să garanteze întoarcerea în securitate a echipajului şi a tuturor pasagerilor" la Vilnius, destinaţia iniţială a zborului, a scris duminică pe Twitter şeful Alianţei Nord-Atlantice.

Avionul Ryanair deviat de Belarus efectua un zbor între Grecia şi Lituania, două ţări membre ale NATO.

Şefii de stat şi de guvern din ţările membre ale Uniunii Europene, care se vor reuni luni şi marţi la Bruxelles, vor discuta despre "posibile sancţiuni" ale blocului comunitar împotriva Belarusului, care a forţat un avion de linie să aterizeze la Minsk şi a arestat un opozant, a anunţat un purtător de cuvânt al Consiliului European, potrivit AFP.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, va include pe ordinea de zi a summitului incidentul cu avionul Boeing al Ryanair deviat duminică, "iar cu această ocazie vor fi discutate consecinţele şi posibilele sancţiuni", a scris duminică seară pe Twitter purtătorul de cuvânt citat.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.

We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.

An #ICAO investigation of the incident will be essential.