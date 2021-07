Release and ignition! VSS Unity is on the way to space. https://t.co/h22JtUhXDC pic.twitter.com/WyTFzwCApd

Update 17:59 - Avionul VMS Eve de la Virgin Galactic a decolat din Spaceport America din New Mexico. Va dura aproximativ 50 de minute pentru a ajunge la locația și altitudinea corespunzătoare pentru lansarea avionului rachetă VSS Unity, pentru a începe să urce în spațiu, se arată într-o postare pe pagina de Twitter a Spaceflight Now.

Virgin Galactic’s VMS Eve carrier aircraft took off from Spaceport America in New Mexico at 10:40am EDT (1440 GMT).



It’ll take about 50 minutes to reach the proper location & altitude for release of the VSS Unity rocketplane to begin the climb to space.https://t.co/h22JtU0mM4 pic.twitter.com/6MwMnpHuBu