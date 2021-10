Doar 2% din averea lui Elon Musk ar putea rezolva foametea mondială

Elon Musk este cel mai bogat om din lume și să mândrește cu acest status, făcându-i în ciudă principalului său rival pe mai multe planuri, Jeff Bezos, căruia i-a trimis un trofeu pentru locul 2, după ce l-a depășit în topul celor mai bogați oameni ai planetei.

Excentricul antreprenor a revoluționat industria auto venind cu primele vehicule electrice cu adevărat comerciale, determinând și mari constructori auto să urmeze calea pe care a urmat-o el. Totodată, Musk are planuri mari de a duce omenirea în spațiu, cel mai mare obiectiv al lui fiind colonizarea planetei Marte, dar oare nu ar putea să se uite mai mult către ceea ce este pe Pământ?

Înainte de a rezolva problema teraformării Planetei Roșii, pentru care este dispus să-și pună la bătaie întreaga avere, poate că Elon Musk ar putea rezolva o problemă chiar aici pe Terra, una cu care se confruntă dintotdeauna.

Evident, Musk nu este singurul, „prietenul” său Jeff Bezos putându-se alătura acestui efort, la fel ca mulți alții.

Un grup mic de indivizi extrem de bogați ar putea ajuta la rezolvarea foametei în lume cu doar o fracțiune din valoarea lor netă, spune directorul Programului Alimentar Mondial (PAM) al Națiunilor Unite, David Beasley.

„Miliardarii trebuie să facă un pas acum, o singură dată. 6 miliarde de dolari pentru a ajuta 42 de milioane de oameni care vor muri literalmente dacă nu ajungem la ei. Nu este complicat”, a spus David Beasley, într-un interviu acordat CNN.

Elon Musk are o avere netă de aproape 289 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că Beasley sugerează că o donație de doar 2% din averea sa. Averea netă a miliardarilor americani aproape s-a dublat de la începutul pandemiei, ajungând la 5,04 trilioane de dolari în octombrie, potrivit grupurilor progresiste Institute for Policy Studies și Americans for Tax Fairness.

Evenimentele din ultimii doi ani au accentuat problema foametei

O „furtună perfectă” a mai multor crize, cum sunt schimbările climatice și pandemia de Covid-19, înseamnă că multe națiuni ajung să „bată la ușa foametei”, a mai spus Beasley.

Jumătate din populația Afganistanului - 22,8 milioane de oameni - se confruntă cu o criză acută a foametei, potrivit unui raport recent al PAM. Șomajul în creștere și o criză de lichidități înseamnă că țara se clătina la marginea unei crize umanitare și 3,2 milioane de copii sub vârsta de cinci ani sunt în pericol.

O serie de noi rapoarte din partea administrației Biden a emis un avertisment dur săptămâna trecută: Efectele schimbărilor climatice vor fi de amploare și vor pune probleme pentru fiecare guvern.

Printre rapoarte, administrația detaliază modul în care schimbările climatice stimulează migrația, pentru prima dată când guvernul SUA recunoaște oficial legătura dintre schimbările climatice și migrație.

„De exemplu, luați Statele Unite și regiunea din America Centrală, Coridorul Uscat, Guatemala, Honduras, El Salvador și Nicaragua – doar în acea zonă. Hrănim o mulțime de oameni acolo, iar clima se schimbă generând uragane și inundații rapide; este pur și simplu devastator”, a mai spus Beasley

În Etiopia, WFP estimează că 5,2 milioane de oameni au nevoie urgentă de asistență alimentară în regiunea Tigray, unde prim-ministrul Abiy Ahmed a condus o ofensivă majoră împotriva Frontului de Eliberare a Poporului Tigray (TPLF) încă de anul trecut. De atunci, mii de civili au fost uciși, în timp ce peste 2 milioane au fost strămutate.

Organizațiile umanitare, cum ar fi PAM, s-au luptat să aducă provizii pentru cei care au nevoie din regiune, agravând criza.

„Nu știu de unde își iau mâncarea. Suntem fără combustibil. Nu avem numerar, în ceea ce privește plata oamenilor noștri și rămânem fără bani și nu ne putem introduce camioanele”, a spus Beasley.

Evident, problemele enumerate de reprezentantul programului ONU nu sunt singurele. Sunt multe regiuni din întreaga lume, de pe toate continentele, unde foametea este o problemă reală, așa că miliardarii lumii, ar putea contribui mai mult la rezolvarea ei.

Trebuie să menționăm și faptul că averile celor mai mulți miliardari ai planetei este exprimată în sume, cărora li se atribuie o valută, dar nu este constituită din numerar, de o cifră aflată într-un cont bancar, ci este vorba de o evaluare a tuturor activelor mobiliare și imobiliare ale acestora. Asta nu înseamnă că nu pot face ceva, doar că alocarera a 6 miliarde de dolari în bani cash, din partea unui singur individ, nu este o misiune chiar atât de ușoară.

