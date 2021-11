Fondatorul Tesla se arată dispus să doneze un procent din vânzarea acțiunilor sale, însă doar dacă ONU vine cu dovezi concrete că această acțiune rezolvă într-adevăr foametea.

Musk a răspuns la afirmațiile lui David Beasley, directorul Programului Alimentar Mondial al ONU, care a declarat săptămâna trecută pentru CNN Connect the World că o donație de 6 miliarde de dolari de la miliardari precum Musk și Bezos ar putea ajuta 42 de milioane de oameni care „vor muri literalmente dacă nu va ajunge nimeni la ei.”

Elon Musk este în prezent cel mai bogat om al Planetei, cu o avere estimată de Bloomberg la 311 miliarde de dolari, la momentul transmiterii acestei știri. Totodată, el este prima persoană din lume a cărui avere a depășit valoarea de 300 de miliarde de dolari. Prin urmare, 6 miliarde de dolari donați ar însemna 2% din averea lui Elon Musk, o donație care i-ar permite fondatorului Tesla să rămână în continuare primul în topul celor mai bogați oameni ai lumii, situându-se încă în fața lui Jeff Bezos (a cărui avere se ridică la 100 de miliarde de dolari).

„Dacă WFP (n. Red. World Food Programe - Programului Alimentar Mondial al ONU) poate spune cu exactitate în ce mod vor fi de folos aceste 6 miliarde de dolari pentru rezolvarea foametei, voi vinde chiar acum acțiuni ale Tesla”, a scris Elon Musk pe pagina sa de Twitter.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

Miliardarul a mai completat apoi postarea spunând că totul trebuie să fie transparent, în așa fel în așa fel încât oamenii să poate să urmărească ușor modul în care se vor cheltui banii pe aceste acțiuni de caritate.

David Beasley de la ONU i-a și răspuns lui Elon Musk și i-a transmis că toate plățile vor fi transparente și că se va lucra în așa fel încât totul să fie transparent și să nu existe niciun fel de suspiciune cu privire la modul în care vor fi direcționați banii.

„Este o donație unică pentru a salva 42 de milioane de vieți în timpul acestei crize a foamei fără precedent. Considerați că cerem prea mult?”, a scris el pe Twitter.

The world needs to wake up. We’ve got a global humanitarian crisis on our hands that is spiraling out of control. 42M people in 43 countries face famine NOW.



All we need is $6.6B—just .36% of the top 400 US billionaires' net worth increase last year. Is that too much to ask?? pic.twitter.com/YMD7zuPwsf