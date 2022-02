Organizația Medicii Fără Frontiere și-a întrerupt activitatea în Ucraina

„A trebuit să luăm o decizie foarte dureroasă și să suspendăm activitățile noastre, inclusiv pe cele de îngrijire a celor cu HIV din Severodonetsk, de îngrijire a pentru cei cu tuberculoză în Zhytomyr și cele ce acces la servicii de sănătate din Donețk, estul Ucrainei, am oferit suport medical de care era mare nevoie comunităților afectate de conflict”, se arată în anunțul organizației.

We have had to take the painful decision to halt our activities, which included HIV care in Severodonetsk, TB care in Zhytomyr, and improving health care access in Donetsk in eastern #Ukraine, where we have been providing much-needed health care to conflict-affected communities.— MSF International (@MSF) February 25, 2022