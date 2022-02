Conform, Flightradar24, zborul Aeroflot SU2091 a făcut 5 ore și 45 de minute din Belgrad, capitala Serbiei, până în Moscova, mai mult decât dublu față de durata înregistrată înainte de implementarea sancțiunilor, respectiv 2 ore și 35 de minute.

Aeroflot flight #SU2091 returned from Belgrade to Moscow, via... Kazakhstan. Flight time 5h 45min instead of previous 2h 35min. https://t.co/PXoycTIhvn pic.twitter.com/AM9t0peg5w— Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2022