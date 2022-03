Unii cetățeni se tem și fug din calea forțelor de ordine, iar alții încearcă să le facă față, terminând în arest.

Demos against russian invasion taking place across #Russia today, despite newly introduced draconian law entailing years in prison for "discrediting the armed forces", which this cop in Tomsk is warning protestors about



pic.twitter.com/s5ueolVbdW— World updates ( NATH ) (@itswpceo) March 6, 2022