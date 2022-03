Londra susține Polonia în trimiterea de avioane Ucrainei și consideră că Putin este terminat

Ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace, a declarat marţi că Londra ar susţine Varşovia dacă ar decide să ofere Ucrainei avioane de luptă, dar a atras atenţia că o astfel de decizie ar putea avea consecinţe directe pentru Polonia, şi a spus că preşedintele rus Vladimir Putin este "terminat", indiferent ce se va întâmpla în Ucraina, relatează Reuters.

"I-aş susţine pe polonezi în orice decizie ar lua", a spus Wallace la Sky News, adăugând că Marea Britanie nu ar putea să ofere avioane pe care să le poată folosi ucrainenii, conform Agerpres.ro.



"Am susţine Polonia. I-am ajuta cu tot ce ar avea nevoie", a afirmat el.



"Polonia va înţelege că alegerile pe care le face nu doar vor ajuta direct Ucraina, ceea ce este un lucru bun, dar ar plasa-o în prima linie a focului din partea unor ţări precum Rusia sau Belarus", a mai declarat ministrul britanic al Apărării.



Într-un interviu separat pentru Times Radio, Wallace a spus totodată că preşedintele rus Vladimir Putin nu mai are nicio putere, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina.



"Indiferent ce se va întâmpla, preşedintele Putin nu mai are nicio putere în lume. Este terminat. Armata sa este terminată. Iar el trebuie să recunoască asta", a declarat el.



"Comunitatea internaţională s-a unit împotriva sa. Din poziţia sa, el va produce dificultăţi economice uriaşe pentru poporul său", a atras atenţia ministrul britanic al Apărării.

Sursa foto: Shutterstock.com

