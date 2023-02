Zelenski cere Occidentului și avioane de luptă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care este aşteptat joi la Bruxelles pentru a participa la summitul Uniunii Europene, a fost primit la Londra de premierul britanic Rishi Sunak, pentru o vizită rămasă secretă până în ultimele momente, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Zelenski a utilizat deplasarea pentru a lansa de la tribuna parlamentului britanic un apel la dotarea ţării sale cu avioane moderne.



Vizita lui Zelenski, care a sosit la Londra cu un avion al Royal Air Force, "demonstrează curajul şi hotărârea" Ucrainei, a scris Sunak într-un comunicat care subliniază totodată angajamentul Londrei de a debloca "o creştere imediată a livrărilor de echipamente militare pentru a ajuta la contracararea ofensivei de primăvară a Rusiei", în special cu capacităţi mai mari decât cele de care dispune în prezent armata ucraineană.



Acest lucru se va adăuga "unui sprijin pe termen lung" sub forma instruirii trupelor ucrainene, extinsă la piloţi de avioane de vânătoare "pentru a asigura că Ucraina îşi va putea apăra spaţiul aerian pe viitor", conform aceluiaşi comunicat.



Londra a anunţat de asemenea înăsprirea sancţiunilor împotriva sectorului apărării ruse şi în special în ce priveşte producerea de drone.



La reşedinţa oficială a premierului britanic, Volodimir Zelenski a mulţumit la rândul său Marii Britanii pentru "marele sprijin (acordat) din primele zile ale invaziei" ruse. "Vă mulţumesc mult. Suntem realmente mândri şi avem relaţii foarte bune cu Rishi Sunak”, a adăugat Zelenski.



Ulterior, la Westminster Hall (parlament), preşedintele ucrainean le-a spus parlamentarilor britanici că va face "tot posibilul şi imposibilul pentru a determina lumea să furnizeze Ucrainei avioane moderne pentru a le da putere şi a-i proteja pe piloţii care ne vor apăra".



El a făcut referire la pregătirea de pilot a regelui Charles al III-lea, dând asigurări că toţi piloţii de avioane de luptă din Ucraina sunt priviţi ca nişte regi "întrucât sunt atât de puţini şi valoroşi", şi i-a dăruit preşedintelui Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, o cască de pilot de vânătoare inscripţionată cu mesajul "Libertatea este a noastră, daţi-ne aripi ca s-o apărăm!".



"Ştim că libertatea va triumfa, ştim că Rusia va pierde", a mai spus Volodimir Zelenski.



Anul trecut, Londra i-a furnizat Kievului ajutor militar în valoare de 2,3 miliarde de lire sterline, iar guvernul s-a angajat să menţină acelaşi nivel şi în acest an, situându-se astfel pe poziţia a doua în lume după SUA, sub acest aspect.

Tot mai multe țări au anunțat că vor să trimită tancuri în Ucraina. Polonia a cerut Germaniei permisiunea de a reexporta modele Leopard către Ucraina, iar Norvegia a anunțat că ia în calcul trimiterea a nu mai puțin de 36 de tancuri Leopard 2.

Președintele SUA, Joe Biden, a anunţat la începutul săptămânii că a aprobat livrarea Ucrainei 31 de tancuri M1 Abrams, peste câteva luni, la scurt timp după ce Germania a făcut un anunţ similar privind tancurile sale Leopard.

Polonia voia să trimită în 60 de tancuri pe lângă modelele Leopard 2, iar Spania își anunțase și ea intenția de a ajuta cu tancuri, dar avea nevoie să le repare mai întâi.

Cât despre avioane de luptă, Joe Biden a declarat că nu vrea să trimită avioane F16 în Ucraina, Macron n-ar exclude trimiterea de avioane de vânătoare pentru ucraineni.

Rishi Sunak s-a arătat în schimb reticent în ce priveşte livrarea de avioane de vânătoare, apreciind, săptămâna trecută, că acest lucru ar necesita "luni" şi chiar "ani" de instruire pentru piloţi.



Zelenski urma să se întâlnească ulterior cu militari ucraineni pregătiţi în sud-vestul Angliei, dar şi cu regele Charles al III-lea, la Palatul Buckingham.

