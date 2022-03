Guvernul britanic se teme că Rusia va folosi arme chimice în Ucraina

Premierul britanic Boris Johnson şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ipoteza potrivit căreia regimul ''barbar'' de la Moscova ar putea recurge la arme chimice în Ucraina.

''Lucrurile pe care le auziţi despre armele chimice fac parte direct din strategia lor'', a declarat premierul britanic într-un interviu pentru Sky News, fiind un ecou al îngrijorărilor exprimate de Statele Unite, scrie Agerpres.



''Ei (ruşii) încep prin a spune că există arme chimice care au fost stocate de adversarii lor sau de americani. Şi atunci când ei înşişi desfăşoară arme chimice, aşa cum mă tem că o fac, au un fel de maskirovka'' - un termen rusesc pentru a desemna arta de a înşela inamicul - "o poveste falsă pregătită", a declarat Boris Johnson.



''Am văzut-o în Siria, am văzut-o... chiar şi în Marea Britanie'', a continuat el, referindu-se la cazurile de otrăvire de pe teritoriul britanic. ''Este un guvern cinic, barbar'', a continuat el.



În pofida dezminţirilor ruse, Regatul Unit consideră Moscova responsabilă pentru otrăvirea în 2018 la Salisbury (sudul Angliei) a fostului agent dublu rus Serghei Skripal.



Ancheta publică britanică asupra morţii lui Dawn Sturgess, victimă colaterală a otrăvirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal cu Noviciok va fi deschisă într-o săptămână, a anunţat guvernul britanic.



În pofida concluziilor Londrei în acest sens, Moscova a negat întotdeauna orice implicare în această afacere în care trei agenţi ai serviciilor de informaţii ruse au fost inculpaţi în ancheta penală britanică şi se află sub incidenţa unor mandate de arestare.



Otrăvit cu Noviciok, fostul agent dublu Serghei Skripal a fost găsit cu fiica sa Iulia, ambii inconştienţi, pe o bancă dintr-un oraş de lângă Salisbury şi ambii au fost spitalizaţi în stare gravă.

Sursa foto: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons

