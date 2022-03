Ce se va întâmpla dacă Putin folosește arme chimice sau biologice în Ucraina. ”O schimbare a regulilor jocului”

Oficialii și analiștii occidentali se tem că forțele rusești ar putea utiliza arme chimice sau biologice în încercarea de a găsi o soluție rapidă pentru războiul din Ucraina. Într-o asemenea situație, NATO ar putea să se implice la un alt nivel în conflict.

Un atac rusesc cu arme chimice asupra Ucrainei pare un scenariu din ce în ce mai plauzbil, arată o analiză CNBC, care citează specialiști și oficiali occidentali care au avertizat că amenințarea în acest sens este credibilă și foarte serioasă. Semnalul de alarmă a fost tras după ce Rusia a acuzat Ucraina că ar ascunde laboratoare unde fabrică arme chimice și biologice cu ajutorul americanilor.

De ce îi acuză rușii pe ucraineni că au laboratoare pentru arme chimice și biologice

Acuzațiile, respinse atât de oficialii de la Kiev, cât și de cei occidentali, ar putea fi folosite de ruși ca un pretext pentru a folosi propriile lor arme.

”Rusia are precedente în a acuza Occidentul chiar de crimele pe care Rusia însăși le comite. Aceste tactici sunt parte dintr-un plan clar de a justitica noi atacuri premeditate, neprovocate și nejustificate asupra Ucrainei”, a declarat Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, respingând acuzațiile Kremlinului privind existența unor laboratoare de arme chimice sau biologice americane pe teritoriul ucrainean.

Atât președintele SUA cât și secretarul general al NATO au avertizat că Rusia va plăti ”un preț sever” dacă va folosi arme chimice în Ucraina. Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat la BBC că dacă Putin ”foloseşte arme de distrugere în masă, atunci acest lucru ar fi o schimbare a regulor jocului" iar liderii NATO vor trebui ”să se gândească serios ce vor face, pentru că atunci lucrurile ar începe să devină periculoase nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga planetă".

Ar putea folosi Putin arme chimice? Cred că Putin poate folosi orice acum, mai ales că e într-o situație dificilă Andrzej Duda, președintele Poloniei

Rusia a semnat în 1997 Convenția privind Armele Chimice care interzice utilizarea pe scară largă, dezvoltarea, producerea, stocarea și transferul de arme chimice și obligă statele semnatare să distrugă toate armele chimice pe care le dețin.

În 2017, Vladimir Putin a declarat că a distrus ultimele stocuri de arme chimice, dar ulterior, otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal cu Noviciok și cea a opozantului Alexei Navalnîi au sugerat că Rusia ar continua să dezvolte astfel de arme. Și în războiul din Siria, Rusia a fost acuzată că a acoperit crimele de război ale lui Bashar al-Assad, care a folosit gaz sarin împotriva civililor.

Experții consultați de CNBC cred că Rusia ar putea utiliza arme chimice împotriva Ucrainei. ”Le-au folosit deja pe teritoriul NATO, în Marea Britanie, apoi în încercarea de a-l otrăvi pe Navalnîi. Acest lucru indică clar că au arme chimice pe care nu ar trebui să le aibă, pentru că au semnat Convenția”, a declarat Wojciech Lorenz, analist de securitate la Institutul Polonez pentru Relații Internaționale.

Ce arme biologice ar putea folosi Rusia

Andrew Weber, fost adjunct al secretarului Apărării sub administrația Obama, propune un alt scenariu, cel al utilizării de arme biologice: ”Ar putea folosi ceva similar cu antraxul, care nu e contagios și deci nu se va răspândi înapoi în Rusia. Dar programul ilegal de arme biologice al rușilor include boli ca ciuma, tularemia sau chiar variola”, spune Weber. Tularemia este o boală infecțioasă rară, care poate afecta pielea, ochii si plămânii. Tularemia este extrem de contagioasă și are potențial letal daca nu este tratată.

”Avem motive serioase să fim înrgijorați. Trebuie să fim foarte atenți la posibilitatea ca Rusia să folosească arme chimice sau biologice în Ucraina”, conchide Jen Psaki, ofițerul de presă al Casei Albe, citată de BBC.

Sursa foto: DVIDS / U.S. Marine Corps photo by Pfc. Terry Wong

