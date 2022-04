FOTO | Primele imagini ale navei-amiral a flotei Rusiei, care s-a scufundat în flăcări

Pe rețelele sociale au apărut primele imagini clare care prezintă crucișătorul „Moscova” în flăcări și serios avariat. Imaginile nu au fost până în prezent confirmate de nicio autoritate de stat din Ucraina sau Rusia. Ministerul rus al Apărării a confirmat, în urmă cu patru zile, scufundarea navei-amiral a flotei ruse din Marea Neagră.

O astfel de fotografie cu crucișătorul „Moscova” cuprins de flăcări au fost postate pe Twitter, pe contul „Ukraine Weapons Tracker”, specializat în monitorizarea și centralizarea tuturor imaginile apărute pe internet care prezintă tehnică de luptă distrusă în cele aproape două luni de război în Ucraina, scrie Digi24.

#Ukraine: The first image of the guided missile cruiser Moskva of the Russian Navy that sank a few days ago, via @Bormanike.



Depending on the side you choose to believe, the ship was either hit by 2x R-360 "Neptun" ASMs, or suffered a catastrophic ammunition fire. You decide. pic.twitter.com/CTRNAKT9ES— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 17, 2022

Se mai poate observa că fotografia a fost făcută de pe altă navă, fără a se cunoaște amănunte suplimentare referitoare la tipul ei și și pavilionul sub care naviga. Din imaginile postate pe rețelele sociale, neverificate și din alte surse oficiale sau independente, se poate observa crucișătorul „Moscova” aflat încă în stare de plutire, dar extrem de înclinat spre babord (partea stângă a navei).

Crucișătorul este serios afectat de un incendiu produs chiar în partea centrală a navei. Din fotografiile publicate nu se poate determina cu claritate dacă incendiul a fost produs de lovirea „Moscovei” de către una sau mai multe rachete antinavă.

Here is another image of the same ship, for those who cry "fake" immediately. pic.twitter.com/Vfprvs3VSg— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 17, 2022

De asemenea, într-un scurt material video, poate fi văzută nava-amiral a rușilor, avariată și înclinată într-o parte, înainte să se scufunde.

Pe 14 aprilie, ucrainenii au anunțat că au reușit să avarieze grav crucișătorul „Moscova”, pe care l-au lovit cu două rachete antinavă „Neptun”. Pe de altă parte, Ministerul rus al Apărării a susținut că nava a fost evacuată în urma unui incendiu la bord care a provocat explozia muniției. În aceeași zi au apărut și primele imagini cu „Moscova”, imediat după ce a luat foc au fost difuzate de o agenție din Turcia.

Ulterior, Ministerul rus al Apărării a admis că nava s-a scufundat, din cauza unei furtuni pe mare, în timp ce era remorcată. Crucișătorul „Moscova”, nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, este exact nava care le-a cerut grănicerilor ucraineni de pe Insula Şerpilor să se predea și care a primit în replică celebra înjurătură „Russian warship, go fuck yourself”.

Sursa foto: Captură Twitter

