Vladimir Putin, către secretarul general al ONU: Sperăm că vom ajunge la acorduri pe cale diplomatică

Putin și-a reiterat pe larg justificarea pentru invadarea Ucrainei, scrie BBC.

Președintele rus a precizat că discuțiile recente de la Istanbul au ajuns la un semi-acord, dar a sugerat că acesta a fost spart de rapoartele despre atrocitățile împotriva civililor din orașul ucrainean Bucha.

„Încă așteptăm și sperăm că vom reuși să ajungem la acorduri pe cale diplomatică”, i-a transmis Putin lui Guterres, invitat la aceeași masă lungă de la Kremlin.

#UN Secretary General António Guterres is meeting with Vladimir Putin right now



Before that, Guterres met with Sergey Lavrov, and after that he plans to go to #Kyiv for negotiations with Volodymyr Zelenskyy.