Moscova este scena ultimelor repetiții pentru parada de 9 Mai, zi în care Rusia sărbătorește victoria împotriva Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Parada din acest an are parte de mai multă atenție la nivel internațional decât de obicei, deoarece are loc în contextul în care războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei continuă de mai bine de 70 de zile.

📹 | #Russia|n army rehearses Victory Parade to be held on May 9 at the Red Square in #Moscow. pic.twitter.com/46mIbbcBVd— EHA News (@eha_news) May 7, 2022

Mai mulți analiști occidentali sunt de părere că Putin va anunța, cu ocazia zilei de 9 Mai, faptul că Rusia intră oficial în război cu Ucraina, mutare ce i-ar permite să-și intensifice campania în țara condusă de Volodimir Zelenski. Deși este clar că Rusia e în război cu Ucraina de mai bine de 70 de zile, rușii continuă să numească acest conflict drept ”operațiunie militară specială”.

Rehearsals for the Victory Day parade in Moscow on May 9. Officers participating in what Russia calls its “special military operation” in Ukraine will be saluting Putin and spectators on Monday. pic.twitter.com/esbI7yCer0 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) May 7, 2022

Cu o zi înainte de parada organizată de Rusia cu ocazia zilei de 9 Mai, liderii grupului națiunilor celor mai industrializate(G7) se reunesc în videoconferință, reuniune în cadrul căreia este de așteptat ca îngrijorările privind invazia Rusiei în Ucraina să reprezinte punctul central al întâlnirii. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma să intervină în cadrul evenimentului online pentru a-i informa pe liderii Regatului Unit, Canadei, Franţei, Germaniei, Italiei, Japoniei şi SUA despre situaţia din teren.

Sursa foto: Shutterstock.com

