Elon Musk, mesaj criptic: Dacă mor în condiții neelucidate, mă bucur că v-am cunoscut

Astfel, Rogozin, care a declarat recent că un atac nuclear al Rusiei asupra țărilor NATO le-ar distruge pe acestea în jumătate de oră, a postat pe canalul său de Telegram un mesaj în care îl acuză pe Elon Musk de faptul că a facilitat "batalionului de naziști Azov" accesul la serviciile de internet oferite de rețeaua Starlink, transmite Daily Mail.

Mai mult, a adăugat acesta, adresându-i-se lui Elon Musk, "pentru asta va trebui să plătești așa cum o fac adulții, indiferent cât de mult o faci pe nebunul".

Nu a trecut mult timp până ca mesajul lui Rogozin să fie observat de Elon Musk, care a răspuns ironic, spunând că "termenul de nazist nu înseamnă ceea ce crede el (Rogozin, n.r.) că înseamnă".

Iar în finalul mesajului, CEO-ul Tesla a adăugat: "dacă mor în condiții neelucidate, mă bucur că v-am cunoscut".

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022