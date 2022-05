Ungaria NU e de acord cu un eventual embargo asupra petrolului rusesc

"Respingem actualul set de sancţiuni pentru că în forma prezentă este pur şi simplu inacceptabil; încalcă o linie roşie pentru ţara noastră", a spus Hidveghi, adăugând că, pe lângă Ungaria, mai sunt o serie de alte ţări din Europa centrală, şi de asemenea şi Germania, care nu se află în poziţia de a tăia brusc şi complet importul de petrol rusesc, scrie Agerpres.ro.

With Sweden’s application to join @NATO alongside its strategic partner Finland, our security becomes even stronger.



I commend 🇸🇪 and @SwedishPM on their decision for the benefit of collective security and defense.



EU contribution to NATO deterrence is increasingly invaluable. pic.twitter.com/vQLEG4l2q0— Charles Michel (@eucopresident) May 16, 2022