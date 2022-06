"La ora actuală nu se observă o activitate intensă din partea grupului naval al Federaţiei Ruse în Marea Neagră. Acesta încearcă să păstreze distanţa faţă de coastă, ţinând cont că ar putea fi vizat de forţelor ucrainene, aşa cum s-a întâmplat cu crucişătorul 'Moskva'", a declarat miercuri şefa centrului de presă al Forţelor de apărare din sudul Ucrainei, Natalia Gumeniuk, citată de Agerpres. Ea a adăugat că invadatorii ruşi continuă să instaleze noi echipamente în Insula Şerpilor, unde încearcă să-şi consolideze poziţiile.

Ruşii au instalat deja câteva sisteme de apărare antiaeriană în Insula Şerpilor pentru a-şi apăra navele de eventualele atacuri dinspre ţărm, a spus responsabila ucraineană.

În plus, afirmă aceasta, invadatorii au adus în zona insulei nave mari de desant. Cu toate acestea, o operaţiune de desant la Odesa, anunţată încă la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, nu a avut loc încă, deşi câteva tentative în acest sens au fost zădărnicite de forţele ucrainene, a adăugat ea.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/f5GsEUUvpp



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PsapwKnqNk— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 8, 2022