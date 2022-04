Ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră dacă Rusia anexează Insula Șerpilor

O posibilă anexare a insulei Șerpilor de către Rusia poate redeschide diferendul privind acest teritoriu, pe care Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga îl încheiase în 2009. La acel moment, CIJ a acordat țării noastre aproape 80% din zona de platou continental şi zonă economică exclusivă disputată cu Ucraina.

Dar Kremlinul nu recunoaște deciziile acestei Curții. Așa că, automat, nu va recunoaște nici linia de delimitare în Marea Neagră stabilită de CIJ, ceea ce înseamnă că un diferend pe acest subiect va fi inevitabil. Miza o constituie resursele, evaluate la 70 de miliarde de metri cubi de gaze naturale și 12 milioane de tone de petrol.

Sursa hărții: Ministerul Afacerilor Externe

”Perimetrul Neptun Deep nu face parte din zona continentală câștigată de România în procesul de la Haga cu Ucraina. Este în apele teritoriale românești încă de la început. Acum vedem, mai bine ca oricând, ce înseamnă o umbrelă de securitate a Alianței Nord-Atlantice”, a scris Virgil Popescu, ministrul Energiei, pe Facebook.

Cu acest prilej, oficialul a anunțat și că în zilele următoare se va semna contractul dintre Romgaz și Exxon, pentru preluarea participației americane de 50% în perimetrul Neptun Deep. Restul de 50% este deținut de OMV Petrom.

Not sure what minister meant. Neptun Deep is run by OMV Petrom with a 1st gas for 2026/27 (we will see about that) & plateau production of 140kboe per day (100%) = 51.1 million barrels of oil equivalent per year (boe) = 7.8bcm pa. For context, EU needs to replace 155bcm from RUS pic.twitter.com/PVbjxxtS1g— Alexander Stahel 🇺🇦 (@BurggrabenH) April 18, 2022