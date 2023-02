Insula Șerpilor a fost din nou atacată de Rusia

Insula Șerpilor, cunoscută ca insula Zmiinyi a fost din nou ținta unor atacuri venite din partea armatei ruse. Teritoriul a fost cucerit rapid de ruși, încă de la începutul războiului, însă în iunie 2022, ucrainenii au redobândit teritoriul, alungându-i pe ruși de pe Insulă.

Russians drop four aerial bombs on Zmiinyi Island, attack coast near Molodova, says Ukrainian milita / The New Voice of Ukraine https://t.co/4DUDkVX1I8 #Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttack #UkraineWarNews — Sue Stone (standing with 🇺🇦) (@knittingknots) February 11, 2023

New parties self-propelled gun "Bogdana" will be supplied soon by Ukrainian factories to our army. This is a photo of “Bogdana” attacking russians on Zmiinyi Island. More about “Bogdana” here - https://t.co/YbxnmqSk7w pic.twitter.com/loU3xLzG5V