VIDEO | Rușii au atacat cu rachete un mall din Ucraina în care erau peste 1.000 de civili

Bilanţul loviturilor de rachete ruseşti asupra unui centru comercial din Kremenciuk este de cel puţin 10 morţi şi 40 de răniţi, a anunţat luni guvernatorul regiunii ucrainene Poltava, Dmitro Luni, citat de Agerpres.

În mallul bombardat de forţele ruse se aflau cel puţin o mie de civili, potrivit preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 27, 2022

Purtătorul de cuvânt al ONU Stephane Durjarric a calificat atacul drept "complet deplorabil" şi a amintit că dreptul umanitar internaţional obligă la protecţia civililor.

Premierul britanic Boris Johnson a declarat că lovirea centrului comercial este încă o dovadă a "cruzimii şi barbariei" preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Kremenchuk right now… 🇷🇺deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022