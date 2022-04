Rusia a atacat Ucraina cu rachete Kalibr lansate de pe un submarin. Și România a fost amenințată cu aceste arme

Rusia a utilizat un submarin diesel în Marea Neagră pentru a lovi ţinte militare ucrainene cu rachete de croazieră de tip Kalibr, aceasta fiind prima oară când Moscova anunţă folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, potrivit Agerpres. În înregistrarea video postată de Ministerul rus al Apărării sub această informaţie se arată o salvă de rachete Kalibr ieşind din mare şi trecând dincolo de orizont spre ceea ce ministerul susține că ar fi ţinte militare ucrainene.

Russia used a diesel submarine in the Black Sea to strike Ukrainian military targets with "Kalibr" cruise missiles.



This is the first time #Russia's military has reported using submarine strikes against #Ukrainian targets, Interfax reported.



Video: Russian Defense Ministry pic.twitter.com/l4pH2sftgB— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2022