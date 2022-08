China pare la un pas de război cu Taiwanul. Manevre militare uriașe și tiruri de rachete în apropierea insulei

Armata chineză a tras proiectile neidentificate către strâmtoarea Taiwan, la scurt timp după debutul unor importante exerciţii militare în jurul insulei Taiwan, revendicată de Beijing.

În Pingtan, o insulă chineză situată în apropiere de manevrele militare în desfăşurare, reporterii AFP au văzut mai multe proiectile trase către mare.

Turişti care se aflau pe insula Pingtan, aflaţi pe malul mării, au asistat la aceste tiruri.

Artillery launched from Pingtan Island, Fujian, less than 80 miles from Taiwan. A small show of strength in the massive military offensive China launched today that has Taiwan surrounded by warships, tracking fighter jets and monitoring for missile launches. pic.twitter.com/3KKiWiT5yK— Debi Edward (@debiedwarditv) August 4, 2022

Armata chineză a început joi cele mai importante manevre militare din istoria sa în jurul insulei Taiwan, un răspuns la vizita preşedintei Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei.

Deşi vizita sa în teritoriul revendicat de China a durat mai puţin de 24 de ore, Nancy Pelosi - cel mai înalt demnitar american ales care s-a deplasat la Taipei în ultimii 25 de ani - a declanşat furia Beijingului. Pelosi a dat asigurări că SUA nu vor abandona insula Taiwan, care este condusă de un regim democratic şi care trăieşte sub ameninţarea constantă a unei invazii din partea armatei chineze.

VIDEO: Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest points to Taiwan, in Fujian province on Thursday.



China has begun massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island pic.twitter.com/7czzPNQbNp— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Drept reacţie, China desfăşoară timp de trei zile, până duminică, ample manevre militare în şase zone din jurul Taiwanului. Potrivit DPA, două dintre zonele exerciţiilor chineze se află la doar 9 mile nautice (16,7 kilometri) de porturile taiwaneze Keelung şi Kaohsiung.

AFP has a team in Pingtan, one of the closest places on the Chinese mainland to Taiwan -- @hectorretamal snapped some military helicopters flying past as drills kicked off pic.twitter.com/8hyFgU2a2E— Oliver Hotham (@OliverHotham) August 4, 2022

Taiwanul a condamnat manevrele militare chineze, autorităţile de la Taipei declarând că aceste exerciţii încalcă reglementările ONU, invadează spaţiul aerian taiwanez şi sunt o provocare directă pentru navigaţia liberă pe mare. Ministerul Apărării de la Taipei a declarat joi că forţele armate taiwaneze sunt pregătite de luptă, monitorizând toate cele şase zone unde armata chineză desfăşoară exerciţii.

