Cine ar câștiga în cazul unui război între China și SUA pentru Taiwan?

Ar putea apăra forțele americane Taiwanul, în cazul unei invazii chineze? Cum scenariul unui astfel de război pare tot mai plauzibil, experții americani, dar și oficialii de la Washington au încercat să găsească un răspuns concret.

Taiwanul nu va fi cucerit nici în cel mai pesimist scenariu, conform unei simulări realizate de specialiștii de la CSIS (Center for Strategic and International Studies), considerat cel mai important think tank din lume în studii de securitate. Pe de altă parte, avertizează specialiștii, costul ar putea fi uriaș.

SUA ar putea pierde jumătate din aviația militară

Într-unul dintre cele mai pesimiste scenarii, SUA ar pierde 900 de avioane militare, adică jumătate din forțele lor aeriene actuale, scrie Wall Street Journal. Chiar și în scenariile mai optimiste, pierderile americane ar ajunge la 500 de avioane, 20 de nave și 2 portavioane. În același timp, și flota chineză ar putea pierde peste 100 de nave. Nimeni nu ar obține o victorie decisivă, dar insula ar rămâne independentă.

Experții au sugerat, în urma simulărilor, că Statele Unite și-ar putea reduce pierderile investind în rachete cu rază lungă de acțiune și în protecția bazelor aeriene din Guam și Japonia – deoarece, spun ei, cele mai multe avioane americane vor fi distruse la sol în cazul unui conflict cu China.

Un război lung și dificil

Un rezultat similar a fost indicat și de o simulare realizată de Center for a New American Security – un think-tank apropiat de Partidul Democrat - în iunie. Specialiștii CNAS, printre care foști comandanți americani, indicau un război lung și dificil, dar în care Taiwanul nu ar putea fi cucerit.

CSIS consideră că un astfel de conflict nu va avea loc nici măcar în 2027, așa cum estimau unii oficiali americani. Beijingul ar putea fi pregătit pentru invazie abia în 2036.

Victoria Chinei, inevitabilă?

O simulare realizată în 2021 de forțele aeriene americane indica însă o posibilă victorie chineză. În acest scenariu, Beijingul lansa inițial un atac biologic asupra flotei americane din regiune, apoi folosea exerciții militare pentru a își concentra forțele și a lansa o invazie de neoprit. Nu există însă foarte multe detalii despre acest scenariu, dat fiind că simulările oficiale sunt secrete.

Ulterior, rezultatul a fost îmbunătățit, însă numai în condițiile în care Statele Unite ar fi folosit armament mult mai avansat decât cel disponibil la momentul respectiv – de pildă, avioane de generația a șasea, care momentan sunt în faza de dezvoltare. Cu astfel de echipament, chinezii ar fi izolați într-un cap de pod și invazia ar eșua.

Simulările făcute de aviația SUA în 2018 și 2019 indicau rezultate și mai dezastruoase pentru Washington. Și în aceste scenarii, avioanele americane erau distruse la sol iar bazele SUA din Asia de Sud-Est, anihilate cu rachete. Și specialiștii RAND Corpotation indicau același deznodământ.

Practic, în ultimii 5 ani răspunsul la întrebarea ”cine ar câștiga în cazul unui război între China și SUA” a fost aproape constant ”China”. Pe de altă parte, astfel de simulări indicau și o victorie a Rusiei într-un conflict european cu SUA – ceea ce acum este foarte clar că ar fi fost extrem de neplauzibil.

