Echipamentul militar nu se strică doar la ruși. Portavionul britanic Prince of Wales, nava-amiral a NATO, a suferit o avarie la plecarea în misiune.

Portavionul britanic Prince of Wales, nava-amiral a forţei maritime de reacţie a NATO, a suferit o avarie în largul coastei de sud a Angliei la scurt timp de la plecarea într-o misiune de exerciţii navale în SUA, scrie Agerpres.

Nava militară de 65.000 de tone, în valoare de trei miliarde de lire sterline, plecase cu întârziere de la baza navală Portsmouth sâmbătă, în loc de vineri, din cauza unei probleme tehnice.

Emotions were running high as we lined the ship to depart Portsmouth for #WESTLANT22. It was great to see our family and friends waving us off!



Thanks for the entertainment 🎸🎶 @VictoriousFest #Iserve #BankHolidayWeekend pic.twitter.com/ldnDwE4OUk— HMS Prince of Wales (@HMSPWLS) August 27, 2022

O purtătoare de cuvânt a Marinei Regale britanice a declarat că HMS (Her Majesty's Ship - nava Majestăţii Sale, n. red.) Prince of Wales s-a confruntat la plecare cu "o problemă mecanică în curs de apariţie" şi rămâne în zona de exerciţii a coastei de sud. Marina britanică nu a dat alte detalii şi nu a confirmat că problema tehnică semnalată anterior are legătură cu cea mecanică.

Mii de oameni veniţi la festivalul de muzică Victorious din parcul municipal Southsea Common din Portsmouth asistaseră la plecarea portavionului. Echipajul era aliniat pe puntea de zbor pentru a vedea evenimentul muzical, în timp ce pe scenă cânta grupul pop Sugababes.

There isn’t much that will stop a crowd of @Sugababes fans #victoriousfestival, except @HMSPWLS going past! ❤️⚓️😂 pic.twitter.com/Bb3PV5Fq9u— Naval Base Commander of HMNB Portsmouth (@CdreJohnVoyce) August 27, 2022

Ce misiunea avea nava-amiral a NATO

Nava-amiral a NATO urma să participe la exerciţii alături de marinele militare ale Statelor Unite şi Canadei şi de infanterişti marini americani. Programul prevede exerciţii cu avioanele de luptă de ultimă generaţie F-35B Lightning. Marina militară britanică anunţase sâmbătă că Prince of Wales va traversa Atlanticul împreună cu grupul său operaţional, "gata să extindă limitele tehnologiei fără echipaj şi ale tacticilor folosite de cele două portavioane britanice noi din clasa Queen Elizabeth ale Regatului Unit".

"Deşi cu opriri semnificative în porturile New York, Halifax din Canada şi în Caraibe, în următoarele trei luni grupul de luptă Prince of Wales va colabora îndeaproape cu aliaţii din SUA, cu avioane de luptă F-35B şi cu sisteme fără echipaj care vor defini aviaţia Marinei Regale a viitorului", declarase un purtător de cuvânt.

Britain's biggest warship today set sail across the Atlantic - @HMSPWLS leads @HMS_Richmond and @RFATideforce on the #Westlant22 deployment, working with drones and F-35 Lightnings.



Fair Winds and Following Seas! 🌊 ⚓https://t.co/hC1jjHmEcf— Royal Navy (@RoyalNavy) August 27, 2022

"Cu nava amiral HMS Queen Elizabeth, de asemenea pregătită pentru desfăşurare în Mediterana şi Marea Baltică în această toamnă, în centrul unui grup operaţional puternic al Marinei Regale, ambele portavioane ale Regatului Unit vor utiliza avioane F-35B la mii de mile unul de celălalt", arătase oficialul respectiv.

Sursa foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Cameron Stoner

