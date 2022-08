Armata rusă a prezentat un ”câine-robot de luptă” care era de fapt o jucărie chinezească de pe Aliexpress

”Câinele-robot M-81” a fost lansat la expoziția de armament organizată la Moscova și inaugurată de însuși Vladimir Putin. ”Creatorii” acestei noi mașinării de luptă au făcut și o demonstrație în fața presei.

Aparent, ”câinele-robot” poate duce în spate un lansator de rachete anti-tanc RPG-26 și este dotat cu un dispozitiv optic de ochire. Oficialii spun că poate realiza misiuni militare și civile, poate localiza ținte, poate patrula și păzi obiective - deși nu au precizat unde anume este produs. Putin însuși a menționat, în discursul său, ”noile sisteme de luptă, roboți și arme de înaltă precizie”.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0— Rob Lee (@RALee85) August 15, 2022