Aproape toate zborurile către țările Georgia, Armenia, Turcia sau Serbia au fost vândute, la câteva ore de la discursul liderului de la Kremlin. Pe lângă acestea, au urmat ceva mai târziu și zborurile către Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan și Kurdistan, către care s-au epuizat aproape biletele, iar la cele rămase, prețul a crescut vertiginos, aparent determinate de temerile că granițele Rusiei s-ar putea închide în curând sau că Putin ar putea anunța ulterior o mobilizare generală care ar putea trimite și mai mulți bărbați ruși pe câmpul de luptă, notează AP.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.



Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9