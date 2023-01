Angajații Twitter care nu au fost dați afară se roagă să primească hârtie igienică și acuză mirosuri pestilențiale în companie

Astfel, angajații din birourile companiei situate în cartierul Chelsea din New York se plâng acum de faptul că nu mai există hârtie igienică nicăieri, veceurile sunt înfundate, dar și că, din când în când, mirosuri pestilențiale răbufnesc pe culoarele companiei, conform Insider.

Situația a devenit atât de disperată încât mai multe solicitări pentru remedierea situației au venit pe mesageria internă Slack a angajaților, ba chiar și prin intermediul email-urilor, doar că nimeni nu pare să le fi dat curs, conform aceleiași surse.

Dată fiind situația, de altfel, unul dintre angajații citați de Insider a arătat faptul că va trebui să vină cu hârtia igienică de acasă.

De asemenea, o altă problemă semnalată de angajați este lipsa de suport IT, majoritatea personalului din acest departament fiind ori disponibilizat, ori deja demisionar.

Între timp, însă, activitatea lui Elon Musk de pe Twitter arată că acesta este complet netulburat de aceste probleme.

#BREAKING: @elonmusk counting on another poll to determine weather he stays out of politics or not #TwitterWrapped pic.twitter.com/pAGRSrIKRn— Cayden Holt (@CaydenHoltTN) January 5, 2023