Multe produse alternative cu emisii scăzute de carbon, în special în sectorul industrial, încă sunt mai scumpe cu 50% sau chiar mai mult. Dar, pe măsură ce aceste noi tehnologii se extind și intervenția guvernamentală continuă, scăderea costurilor va crea oportunități pentru companii de a deveni pionieri pe piețele produselor „verzi”. Winning in Green Markets: Scaling Products for a Net Zero World, un raport publicat recent de Forumul Economic Mondial în colaborare cu Boston Consulting Group (BCG), examinează modul în care companiile pot comercializa sustenabilitatea prin identificarea, crearea și modelarea piețelor„verzi”.

„Acest deceniu aduce oportunitatea de a vedea o extindere masivă a soluțiilor climatice și crearea de piețe mari pentru materiale, produse și servicii cu emisii scăzute de carbon. Mediul de afaceri și guvernele au un rol esențial pentru a oferi capitalul, tehnologia, politicile și legislația necesare pentru a ne îndeplini obiectivele climatice la timp. Întâlnirea anuală de anul acesta de la Davos va adresa liderilor solicitarea de a accelera ambiția și investițiile în materie de climă”, a declarat Antonia Gawel, Director pentru Schimbările Climatice, Forumul Economic Mondial.

Potrivit raportului, pe măsură ce tehnologiile verzi se extind, primele de cost vor scădea sau vor dispărea cu totul. Ritmul parității costurilor depinde de locație și de politicile guvernamentale. Între timp, cei care au fost primii în comercializarea produselor „verzi” trebuie să găsească o modalitate de a compensa costurile mai mari și de a transforma „prima costurilor ecologice” într-o „primă a veniturilor ecologice” prin traducerea emisiilor mai mici într-o valoare comercială. Ørsted, Tesla și Beyond Meat sunt exemple de companii care au obținut un avantaj, fiind pioneri în crearea unei oferte ecologice convingătoare înainte de a fi atinsă paritatea costurilor.

O cerere în creștere pentru materiale și servicii „verzi”

Un sondaj BCG derulat în rândul consumatorilor de produse sustenabile din iunie 2022 a arătat că, în timp ce mai puțin de 10% dintre consumatori aleg produse durabile pentru a „salva planeta”, numărul crește de aproximativ două până la patru ori (la 20%-43% dintre consumatori) atunci când sustenabilitatea este legată de alte beneficii precum sănătatea, siguranța și calitatea. Numărul crește încă de două până la patru ori (la aproximativ 80%) atunci când sunt abordate bariere precum comoditatea, lipsa de informații și costurile. Pe baza acestor tendințe ale consumatorilor, împreună cu creșterea acțiunii guvernamentale și a presiunii de a acționa din partea angajaților, investitorilor și a altor părți interesate, companiile pot construi un model de afaceri convingător pentru dezvoltarea opțiunilor ecologice. Pentru cei care vor adopta aceste practici mai devreme există o piață în mare parte neexploatată și în creștere rapidă, dispusă să plătească pentru produse ecologice.

Dezechilibrul dintre cerere și ofertă va genera o penurie a produselor „ecologice”

În ciuda cererii substanțiale și în creștere pentru materiale ecologice, oferta nu reușește să facă față , creând „penurie ecologică”. În majoritatea lanțurilor valorice, cota de piață a jucătorilor din downstream cu angajamente de decarbonizare a lanțului valoric depășește cu mult ponderea jucătorilor din upstream care ar trebui să furnizeze materiale verzi pentru a îndeplini aceste angajamente. Acest decalaj al cotei de piață poate fi mai mare de 20 de procente. Potrivit raportului, cel mai mare risc de deficit pentru 2030 este proiectat să fie în materialele plastice verzi și substanțele chimice, unde capacitatea de producție probabil nu va satisface cererea consumatorilor. Pe de altă parte, în timp ce cantitatea de oțel verde este încă mică, producătorii au anunțat planuri de a investiții în capacități semnificative pentru acest deceniu.

Transformarea angajamentelor ambițioase de decarbonizare în valoare pentru clienți

Pe măsură ce companiile din upstream se luptă să modeleze o nouă piață, jucătorii din downstream încă se luptă să dezvolte produse net zero care ar fi convingătoare pentru consumatori. Raportul detaliază șase acțiuni pe care companiile trebuie să le întreprindă pentru a comercializa durabilitatea:

Dezvoltați un portofoliu de oferte ecologice pentru o lume net-zero

Creați propuneri de valoare pe baza acestor oferte ecologice

Interacționați cu clienții cu privire la produsele ecologice

Creați o strategie de preț ecologic

Dezvoltați mediul de piață corespunzător

Transformați-vă pentru a prospera cu ajutorul factorilor cheie ale afacerii

„Beneficiile acțiunii împotriva schimbărilor climatice sunt clare, iar costurile inacțiunii reprezintă o amenințare pentru întreaga umanitate”, a declarat Patrick Herhold, Managing Director și Partener și coautor al raportului BCG. „Acțiunea corporativă decisivă a devenit un imperativ și o oportunitate nu numai de a conduce pe o piață în creștere, ci și de a crea și scala piețele verzi care vor transforma economia noastră.”

Sursa foto: Pexels