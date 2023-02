"Nu exclud absolut nimic", a declarat preşedintele francez în faţa presei la Bruxelles despre livrările de avioane de vânătoare.

Dar "asta nu corespunde nevoilor de astăzi", a estimat el, la finalul unui summit european în prezenţa omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski.

De-a lungul turneului său european miercuri şi joi, preşedintele ucrainean a insistat că ţara sa are nevoie de avioane de vânătoare pentru a pune capăt războiului dus de Rusia.

Preşedintele Macron a afirmat că "discuţia sa foarte aprofundată şi foarte precisă" cu Volodimir Zelenski miercuri, la Paris, a evidenţiat că prioritatea ar trebui să fie "de a face totul pentru a ajuta (Ucraina) să reziste în săptămânile următoare" şi de a "efectua operaţiunile utile în primăvara-vară dacă vrem să putem desfăşura ulterior acţiuni diplomatice în paralel".

