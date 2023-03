Iranul poate produce material nuclear pentru o bombă în mai puțin de două săptămâni

Astfel, conform mai multor surse, printre care Reuters și Timesofisrael, Colin Kahl a declarat faptul că Iranul ar putea produce respectivul material nuclear în aproximativ 12 zile.

Acesta a mai explicat faptul că actualele progrese ale iranienilor au fost posibile din cauza retragerii SUA din acordul nuclear cu Iranul pe vremea administrației Trump.

Colin Kahl și-a exprimat de asemenea opinia conform căreia o soluție diplomatică pe acest subiect ar fi preferabilă, dar, pentru moment, acordul nuclear, pe care administrația Biden a încercat de altfel să-l revitalizeze, nu este funcțional.

Discuțiile asupra acestui dosar au fost reîncepute de altfel în aprilie 2021, dar nu au fost făcute progrese în acest sens, Iranul continuând să dea curs ambiției de a intra în rândul țărilor nucleare.

Iran could make enough fissile for one nuclear bomb in "about 12 days," US Under Secretary of Defense Colin Kahl told a House of Representatives hearing.

"In 2018 it'd have taken Iran about 12 months to produce one bomb's worth of fissile material. Now it'd take about 12 days." pic.twitter.com/a4j7fEhmeS— Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2023