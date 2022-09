Când website-ul și aplicația de internet banking nu merg cum trebuie, acela este momentul când ne aducem aminte că există un departament de IT ”vinovat” de asta. La fel de ”vinovat” este însă IT-ul și de lucrurile care merg bine zi de zi… diferența fiind însă că atunci aproape nimeni nu conștientizează acest lucru. Ce înseamnă să lucrezi în departamentul de IT al unei bănci? Cum arată o zi de lucru? Și mai ales… ce se întâmplă când clienții înroșesc telefoanele pentru că ceva nu merge bine? Răspunsul la aceste întrebări, într-un interviu wall-street.ro cu unul dintre cei mai experimentați oameni de IT din cadrul Raiffeisen Bank România.

Cu aproape 20 de ani vechime în IT și peste 9 ani în Raiffeisen, Cătălin Mocanu a avut de-a lungul carierei sale atât roluri de dezvoltator cât și de Team Leader, iar de curând a fost promovat în rolul de Middleware Platform Owner.

Pentru majoritatea dintre noi, funcțiile oficiale ale oamenilor din IT nu spun prea multe despre ce presupune propriu-zis respectivul job, așa că i-am cerut lui Cătălin să îmi explice, în cei mai simpli termeni posibili, ce presupune jobul de Middleware Platform Owner.

"Unei persoane care nu lucrează în domeniu i-aș spune că sunt omul care conduce un tren ce mută produse dintr-o gară în alta. Eu mut date, mut cereri de la o aplicație internă a Raiffeisen la alta. Fiecare așa-zisă «gară» este de fapt o aplicație, iar eu trebuie să mute datele de la o aplicație la alta”, explică Platform Owner-ul Raiffeisen.

Răspunsul a fost surprinzător de prompt, iar explicația acestui lucru este simplă: Raiffeisen desfășoară un program de internship și un assessment center, iar într-una dintre probe, participanților li se cere să descrie unui [teoretic] bătrân sau copil de grădiniță diverși termeni din IT.

”Facem asta că să ne dăm seama cât de creativă este respectiva persoană. Mulți dintre cei care lucrăm în IT știm un termen, știm un concept, înțelegem unde se folosește, dar sunt mulți tineri de pe băncile facultății care nu știu ce e în spatele acestor termeni. Este important când ajungi în producție să știi acele lucruri”, adaugă Cătălin Mocanu.

Și totuși, ce sfat i-ai da unui tânăr care astăzi se gândește că vrea o carieră în IT?

”Să experimenteze! IT-ul nu mai e ca pe vremea mea, acum 20 de ani, când terminai facultatea, erai programator și gata, te apucai de treabă. Aveai două-trei limbaje și... cam asta făceai. Acum totul este mult mai variat și totul are mult mai multe ramificații. Ca tânăr absolvent de facultate nici nu știi ce îți place. Din cauza asta este important să experimentezi și să încerci mai multe lucruri în domeniu”, spune omul care de aproape 10 ani lucrează în cadrul departamentului de IT al Raiffeisen și care de-a lungul timpului a mai ocupat funcții în companii precum IBM sau Telekom România.

Dacă tocmai ai terminat o facultate de profil, încearca să înveți câte puțin din toate și vezi ce îți place cel mai mult. Dacă însă vrei să faci performanță, oprește-te la 25 de ani cu experiementatul. La vârstă asta ar trebui să îți găsești domeniul care îți place și să îl aprofundezi. Cătălin Mocanu

Un alt lucru pe care Cătălin spune că ar vrea să îl vadă mai des la tinerii candidați este curiozitatea – o trăsătură esențială pentru o persoană care vrea să facă o adevărată carieră în IT.

Ca middleware platform owner, principalul produs care intră în responsabilitatea lui Cătălin este platforma de integrare Raiffeisen. Practic, el se ocupă de livrarea de capabilități și funcționalități ale platformei pe care le pot folosi ceilalți colegi care implementează proiecte de business ale băncii.

Cât de mult lucrează un IT-ist? Unde se oprește munca și unde începe viața personală?

Este IT-ul într-o bancă precum Raiffeisen un job de clasic, de 8 ore? ”Poate fi”, este răspunsul pe care Cătălin îl dă la această întrebare, lăsând astfel loc de mai mult, dar și... de mai puțin.

”Pandemia a schimbat mult lucrurile. Eu în continuare prefer să vin la birou, dar mulți colegi mai tineri apreciază libertatea de a putea lucra de acasă sau de a putea veni la birou atunci când doresc asta”, spune el.

Cătălin subliniază că orele de lucru sunt în general flexibile și diferă în funcție de jobul fiecăruia.

Și totuși, cum a arătat ultima ta zi de lucru? este întrebarea mea.

”Ieri am plecat la 8:30 de acasă, m-am întors la 19, am făcut o oră pauză, am intrat la ora 20:00 într-un call și am ieșit la 22.30”.

În majoritatea celorlalte zile tipice, Cătălin își începe programul la ora 10 cu patru ședințe a câte 15-30 de minute, cu fiecare din cele patru echipe pentru care este product owner. ”Daily-urile”, așa cum numește el respective ședințe, sunt momentele în care echipele se calibrează cu privire la task-urile care trebuie îndeplinite. În plus, orice neclarități și impedimente sunt discutate cu product owner-ul.

”Urmează apoi cel puțin o oră de răspuns la mailuri și programat alte ședințe, după care în restul de 4-5 ore rămase rafinăm, întelegem ce avem de lucru pentru următoarele «sprinturi» (n.red. intervale de timp de circa două săptămâni în care trebuie finalizate task-uri/proiecte) și ne apucăm de treabă”, povestește Cătălin.

Dincolo de zilele tipice, atunci când ceva ”arde”, contează doar stinsul focului.

”Aici depinde și de unde vine problema. În cazul jobului meu, astfel de zile atipice sunt cele în care există probleme cu aplicația de internet banking, care are și cel mai mare impact la clientul final. Aș fi ipocrit să spun că nu există niciodată nicio problemă. De obicei, problemele cu vizibilitate la client primesc și atenția cea mai mare din partea noastră”.

Cum se traduce munca unui IT-ist în lucruri palpabile pentru clienții Raiffeisen?

Munca de zi cu zi a unui IT bancar este în general invizibilă, iar asta nu este deloc un lucru rău. Ba dimpotrivă, când clientul își aduce aminte de IT, înseamnă că ceva nu merge bine.

”Clientul obișnuit al băncii, care are un card, un depozit sau un credit, vede munca mea în operațiunile de zi cu zi, atunci când, de exemplu, face o plată și totul e ok și rapid. Problema, dacă putem să o numim așa, este că atunci când totul merge bine pentru client, munca IT-ului nu se vede. Clienții devin conștienți că niște oameni de IT sunt în spatele sistemelor atunci când ceva ‘arde’, când respectivele sisteme merg greu sau nu merg deloc”, menționează Cătălin Mocanu.

Când plata funcționează la 02:00 dimineață, atunci nimeni nu se gândește la departamentul de IT. Când însă faci o tranzacție și atunci aplicația nu merge, acela este momentul când se înroșesc telefoanele la IT. Cătălin Mocanu

IT bancar vs IT în alte domenii. Pricipala diferență? Faptul că o eroare costă și de 100 de ori mai mult

În esență, IT-ul în domeniul bancar nu este cu mult diferit față de IT-ul din alte domenii, singura diferențiere majoră ”de bază” find felul în care problemele sunt rezolvate. Totuși, erorile costă mult mai mult în IT-ul bancar față de alte domenii, aceasta fiind și principala cauză pentru care domeniul pare că se mișcă mai greu decât altele.

”În telecomunicații, de exemplu, dacă un apel este taxat greșit din cauza unei erori de sistem, trebuie să dai înapoi câțiva dolari acelui client. În bancă dacă s-a greșit o plată de sute de mii de euro nu mai e chiar așa ușor… ești mult mai atent când faci un software pentru o bancă, mai ales când vorbim un software care manipulează bani”, afirmă Cătălin Mocanu.

Așadar, în banking toate aplicațiile și sistemele trebuie testate serios, trebuie să se supună rigorilor ce țin de reglementările BNR și ale Băncii Centrale Europene și trebuie să aibă în spate sisteme de avarie.

Sistemele, serverele, «fiarele» pică. Trebuie să treci prin mult mai multe etape de testare și siguranță în IT-ul bancar. Din această cauză IT-ul unei bănci pare că se mișcă mai încet decât în alte domenii. Cătălin Mocanu

De altfel, proiectele de reglementare și compliance (respectare a reglementărilor) ocupă cel mai mult timp în IT-ul bancar, Cătălin estimând că acestea reprezintă în general peste jumătate din volumul de muncă.

Un job de aproape 10 ani în aceeași companie. De ce?

A schimba compania în cadrul căreia lucrezi a devenit un lucru cât se poate de banal în ziua de astăzi, în special în IT, acolo unde ”foamea” de angajați este la cote maxime. În aceste condiții, să vezi un IT-ist care lucrează la Raiffeisen de aproape 10 ani poate părea ciudat. Cum s-a întâmplat acest lucru?

”Nu este prima dată când am fost întrebat asta. Am colegi care au plecat și apoi m-au sunat cu ‘super oportunități’. Sunt două motive pentru care nu am plecat până acum: în primul rând sunt echipele cu care lucrez și pe care le-am format de-a lungul timpului. În al doilea rând, țin mult la proiectul pe care îl coordonez acum și de care pot spune că sunt mândru”, spune Cătălin.

Proiectul despre care vorbește vizează migrarea vechilor platforme de integrare ale băncii către o nouă platformă. Proiectul are două componente: de a livra capabilități noi pentru proiectelele de business și migrarea propriu-zisă a platformelor.

”Așadar, în momentul de față lucrăm cu trei platforme de integrare și le migram pe cele două vechi la a treia – cea nouă. Am început partea de migrare la începutul lui 2020, iar în martie a venit pandemia. Eram atunci 10-12 colegi, acum suntem 35+, și am reușit să migram 90% din cele vechi fără să impactam negativ proiectele de business”, explică Cătălin Mocanu.

Cătălin și-a început primele studii în domeniu la Vălenii de Munte, acolo unde a urmat cursurile Liceului Teoretic Nicolae Iorga. Totul a pornit de la câteva paragrafe de la finalul unei cărții de matematică de clasa a 8-a, ce conținea o lecție foarte simplă de programare.

”Am citit și mi s-a părut interesant, asta chiar dacă nu știam exact la ce folosește”, își aduce el aminte.

Atracția pentru IT s-a format în liceu și i s-a datorat în bună parte unui profesor de informatică și modului în care acesta aborda problemele.

Am înțeles atunci că să lucrezi în IT nu este despre cât de bine știi să «dai în taste», ci mai degrabă despre cât de bine știi să despici problema în bucăți atât de mici, astfel încât fiecare dintre ele să aibă o implementare cât mai simplă. Cătălin Mocanu

De-a lungul carierei sale, Cătălin a lucrat în cadrul Total Technologies, Telekom, IBM iar în prezent face parte din echipa Raiffeisen Bank.

Cătălin Mocanu este unul dintre colegii care formează departamentul de IT al Raiffeisen Bank, locul unde soluțiile digitale sunt analizate și construite. Provocările industriei bancare sunt zilnic adresate folosind cele mai noi tehnologii cu singurul scop de a crea produsul digital care să servească nevoilor clienților Raiffeisen Bank. Află mai multe despre proiectele IT ale băncii AICI.

Sursa foto: Catalin Mocanu / Linkedin /Devcon

