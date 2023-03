Cel mai mare magazin fără casieri din Europa a fost lansat: un gigant de 5.000 mp, deschis 24/7

Magazinul, creat în parteneriat cu multinaționala americană Hewlett Packard Enterprise, respectă principiul "Just Walk Out" (ieși pur și simplu, n.r.), conform căruia sistemele de viziune computerizată, sau recunoaștere vizuală computerizată, le permit clienților să fie taxați automat pentru produsele cumpărate pe măsură ce ies din magazin, conform publicației PYMNTS.

"Cumpărăturile 'fără atingere' sunt pe cale să devină majoritare. Multe dintre cele mai mari rețele de supermarketuri din Europa testează tehnologie de plată autonomă pentru magazine, sau au lansat deja un magazin în sistem self check-out", a declarat Vasco Portugal, CEO-ul și cofondatorul Sensei.

🏢 Sensei, a Portuguese startup, opened a new showroom called "Dojo" with an investment of €2 million. The showroom features the latest autonomous retail technologies, and the company aims to expand in Europe and South America.