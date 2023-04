Deși pentru moment este neclară sursa acestor scurgeri de informații, unii comentatori amintind - fără dovezi - despre un puști din California, sigur este însă că anumite detalii ale acestor documente fac părțile implicate în conflict să-și reconsidere tactica.

Spre exemplu, surse din proximitatea președintelui Volodimir Zelensky au anunțat deja că au modificat următoarele acțiuni de pe front ca urmare a acestui eveniment, după cum arată CNN, în vreme ce rușii, la rândul lor, ar putea apela la mijloace militare puțin sau deloc folosite până în acest moment, conform businessinsider.

NEW: Leaked documents show Ukrainians have suffered far more fatalities than reported & Russians have suffered far less. And allegedly reveal the 🇺🇸 military plans to put boots on the ground in 🇺🇦.



No wonder the Pentagon asked Elon to censor this leak. pic.twitter.com/pCExODdyey