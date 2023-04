Prima fabrică de drone din Federația Rusă va fi deschisă în orașul Togliatti de gigantul local al industriei alimentare Efko, mai cunoscut ca producător de maioneză și ulei.

Potrivit Izvestia, prima fabrică de drone civile din Rusia va fi construită în orașul Togliatti, capitala industriei auto locale. Facilitățile de producție vor ocupa peste 40.000 mp și ar urma să fabrice 7 modele diferite de drone. Se speră ca în 2024 să se ajungă la o producție de 3.000 de aparate de zbor fără pilot pe an. Investiția totală va fi de 9 miliarde de ruble – în jur de 100 de milioane de euro.

Proiectul este al companiei Transport of the Future, parte a grupului Efko, unul dintre cele mai mari holdinguri agro-industriale din fostul spațiu sovietic. Potrivit descrierii de pe site-ul oficial, ”Efko este liderul maionezei rusești și al uleiurilor vegetale” - inclusiv maioneză cu ciuperci la găleată de 10 litri. De asemenea, Efko produce, printre altele ketchup, margarină, dulciuri și lactate și are un centru de cercetare în domeniul biotehnologiilor care își propune să facă alimentele pe bază de ulei ceva mai sănătoase.

Deși are experiență mai degrabă în bucătărie, Transport of the Future își propune nu doar să asambleze drone din componente produse în China, ci chiar să fabrice toate elementele. Compania speră să primească și subvenții de la stat, dat fiind că guvernul este foarte interesat de producția de drone, în condițiile în care modelele civile pot fi modificate și pentru aplicații militare.

Dar, deși există în Rusia companii care dezvoltă astfel de vehicule, nu exista până acum niciun fel de producție locală, astfel încât Kremlinul avea în plan construcția unei fabrici în cooperare cu Iranul - care folosește însă componente americane pentru dronele sale.

Transport of the Future a mai avut tentative în acest domeniu, anunțând chiar și un serviciu de taxi aerian (care a rămas la nivel de comunicat de presă). Dronele lor ar putea fi folosite și în agricultură, principalul domeniu de activitate al grupului Efko, scrie presa rusă.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: