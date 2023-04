Această subscriție compensatorie, însă, pare o măsură absolut aleatorie, așa cum par să fi fost multe dintre deciziile luate de Elon Musk de când a devenit CEO Twitter.

Astfel, dacă unor celebrități precum Cristiano Ronaldo sau Beyoncé le-a fost retrasă bifa albastră, altora, cum ar fi LeBron James, CEO-ul Twitter le-a păstrat-o în continuare, după cum arată BBC.

Criteriile în virtutea cărora a făcut acest lucru sunt de neînțeles, în afara unor simpatii pur personale.

De asemenea, scriitorul Stephen King este o altă personalitate căreia Elon Musk a decis, nimeni nu știe de ce, să-i păstreze bifa.

Este de remarcat de altfel și dialogul dintre acesta și CEO-ul Twitter pe acest subiect. Astfel, după ce scriitorul a afirmat că Elon Musk ar trebui să doneze bifa sa albastră către caritate, iar CEO-ul Twitter a afirmat că a donat 100 de milioane de către Ucraina, Stephen King a revenit cu următorul tweet:

Musk has given $100 million to Ukrainian charities. Excellent. Slava Ukraini!— Stephen King (@StephenKing) April 23, 2023