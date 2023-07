Logo-ul Twitter devine istorie. Elon Musk a înlocuit celebra pasăre albastră cu o literă care pare să îl obsedeze: X

UPDATE: Luni, 24 iulie, în jurul prânzului, celebra pasăre albastră care a fost aleasă de Jack Dorsey, fondatorul Twitter, drept logo al companiei în anul 2006, a fost înlocuită de noul logo al companiei:

Sursă foto: captură de ecran

ȘTIRE INIȚIALĂ: The Verge notează fatptul că în cursul dimineții de 24 iulie, Elon Musk a postat numeroase mesaje și imagini în centrul cărora apărea litera X, aceasta fiind de altfel proiectată și pe sediul companiei din San Fancisco.

De asemenea, notează publicația citată, acționarul majoritar Twitter le-a trimis și un email angajaților companiei, în acesta scriind faptul că este ultima oară când le trimite un mesaj de pe adresa asociată Twitter.

Totodată, miliardarul american a ținut să precizeze și faptul că X.com, un domeniu pe care se pare că l-a achiziționat cu ceva vreme înainte, trimite de acum direct în platforma de socializare.

Mesajele sale au fost întărite de altfel și de noul CEO al companiei, Linda Yaccarino, care a postat la rândul său noul logo Twitter. Acest logo se pare că a fost preluat, conform The Verge, de la unul dintre utilizatorii platformei.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023