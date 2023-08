Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari ruşi Wagner, se află pe lista pasagerilor unui avion prăbuşit în Rusia, ceea ce conduce la ideea ca acesta a murit, având în vedere că toate informațiile arată că nu au existat supraviețuitori. Autoritățile ruse arată că, într-adevăr, la bordul respectivei aeronave se afla Evgheni Prigojin care a decedat. Inamicul lui Putin se mai afla la bord cu alți apropiați de-ai săi.

Moartea șefului grupării Wagner, Evgheni Prigojin a scos din nou în lumina reflectoarelor o potențială răzbunare împotriva lui Vladimir Putin. Rapoartele au venit inițial direct din surse legate de Rusia și au generat teorii cu privire la o potențială implicare a președintelui rus, Vladimir Putin, notează Newsweek.

Centrul Național de Rezistență al Ucrainei, care citează surse de la Minsk, arată că sunt mai multe trupe Wagner care pleacă din Belarus și se îndreaptă spre Kremlin. „Convoaiele se îndreaptă probabil în direcția graniței cu Rusia, dar forțele speciale din Belarus încearcă să împiedice vehiculele acestora să plece”, scrie Digi24 care citează BBC.

Decesul lui Evgheni Prigojin vine la exact două luni de la rebeliunea mercenarilor Wagner împotriva conducerii militare ruse, din luna iunie. Grupul Wagner a condus atunci o scurtă lovitură de stat împotriva Kremlinului, care a atras atenția la nivel mondial, dar care a dus la o scădere a poziției militare a lui Prigojin în ceea ce privește conflictul Rusia-Ucraina.

„Mercenarii Wagner se vor răzbuna pe Putin și ministrul rus al apărării Serghei Șoigu pentru moartea liderului lor. Apeluri la răzbunare împotriva ucigașilor umplu camerele de chat ale canalelor lui Prigojin. Oamenii legii din două regiuni ale Rusiei se află deja în alertă ca urmare a acestui fapt”, a scris Anton Gerașcenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei, pe platforma X (fosta Twitter).

Wagner PMC mercenaries are going to take revenge on Putin and Shoigu for the death of their leader. Calls for revenge against the killers fill the chat rooms of Prigozhin's channels. Law enforcers of two regions have been raised on alert. pic.twitter.com/TuMd73p445